Obiekty handlowe rosną w mniejszych miastach. Debiutują u nas nowe marki

Duże transakcje

W I kwartale 2025 r. dostarczono na rynek nieco ponad 50 tys. mkw. powierzchni handlowej. Zdecydowana większość powstała w mniejszych miastach (poniżej 50 tys. mieszkańców). Wśród największych oddanych do użytku obiektów są M Park Mrągowo (ok. 15,3 tys. mkw.), Leroy Merlin w Tarnobrzegu (ok. 8,4 tys. mkw.), OTO Park Żagań (ok. 6 tys. mkw. i Park Brzeziny (5,9 tys. mkw.).

Na rynek handlowy wracają duże transakcje. - Po 2024 roku, kiedy wartość inwestycji w sektorze handlowym sięgała ok.1,6 mld euro, co jest najlepszym wynikiem od 2019 roku, I kwartał 2025 roku pokazał utrzymujące się zainteresowanie inwestorów – wskazują eksperci JLL. – Wartość transakcji przekroczyła 180 mln euro, to trzykrotność wyniku z pierwszego kwartału 2024 roku. Na tę kwotę złożyło się aż 17 transakcji, co jest najlepszym wynikiem w historii, biorąc pod uwagę I kwartał roku. Tak duża aktywność była zwykle obserwowana w ostatnich kwartałach. Największą uwagę inwestorów przyciągały niezmiennie parki handlowe i centra typu convenience – takie obiekt odpowiadają za 10 z 19 sprzedanych aktywów. Zainteresowanie rynku tymi formatami pozostaje duże, w niektórych przypadkach kompresując stopy zwrotu. Trend ten utrzyma się w 2025 roku – przewiduj analitycy.

Największa transakcja w I kw. 2025 r. to sprzedaż Power Park Olsztyn, kompleksu handlowego w południowej części miasta. Obiekt w sąsiedztwie Galerii Warmińskiej oferuje prawie 33 tys. mkw. Ważna transakcja to także sprzedaż Comfy Park Bielik, największego parku handlowego w Bielsku-Białej, przez Redkom Development firmie Newgate Investment. – Obiekt powstał w wyniku kompleksowej przebudowy dawnego centrum handlowego Tesco – wskazują autorzy raportu.



Portfele nieruchomości

Jak dodają, największe akwizycje centrów handlowych obejmowały zakup portfela trzech aktywów: Ruda Śląska Plaza (15 tys. mkw.), Rybnik Plaza (18 tys. mkw.) i Sosnowiec Plaza (13 tys. mkw.). Nieruchomości kupił ukraiński inwestora Focus Estate Fund. -Inne znaczące transakcje obejmowały zakup Pasażu Świętokrzyskiego i Galerii Świdnickiej przez prywatnego inwestora od Catalyst Capital – czytamy w raporcie. – Obiekt Aura Park Garwolin kupiła spółka Terg, a Park Handlowy Piła trafił do portfela Newgate Investment. Transakcje potwierdzają, że inwestorzy skupiają się na małych lub średniej wielkości parkach handlowych oraz centrach handlowych o potencjale wzrostu wartości, zlokalizowanych poza głównymi aglomeracjami.

JLL szacuje, że w I kw. 2025 r. roku stopy kapitalizacji najlepszych centrów handlowych to 6,50 proc. - Główne stopy kapitalizacji w przypadku najlepszych parków handlowych to ok. 7,25 proc. Oczekujemy jednak, że coraz bardziej zacięta konkurencja wywrze presję na obniżenie stóp zwrotu w tym segmencie – przewidują analitycy.