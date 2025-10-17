Aktualizacja: 17.10.2025 16:25 Publikacja: 17.10.2025 14:59
Warszawa, 16.10.2025. Posłowie na sali plenarnej Sejmu
Sejm uchwalił w piątek ustawę tworzącą podstawy dla funkcjonowania portalu danych o obrocie mieszkaniami, zwanego też portalem DOM. Jest to nowela ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.
Za ustawą głosowało 239 posłów, 203 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie poparli ustawy, przed głosowaniem zauważyli z mównicy sejmowej, że ustawa wprowadza nadmiar biurokracji, a sens istnienia tego portalu jest wątpliwy. – Po co my to robimy, skoro i tak dane o lokalach są dostępne na wielu innych portalach? – pytał poseł Janusz Cieszyński.
Wątpliwości posła Cieszyńskiego w zasadzie mogłaby rozwiać dokładna lektura ustawy. Przewiduje ona bowiem, że dane o zawartych transakcjach są obowiązkowo dostarczane przez deweloperów, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Krajową Administrację Skarbową. W ten sposób portal DOM będzie zawierał kompleksową wiedzę o transakcjach na rynku mieszkaniowym w kraju, a nie tylko wycinkową, jak w przypadku innych portali.
Co więcej – DOM będzie miejscem, w którym będą dostępne – i to bezpłatnie – informacje o cenach, po jakich rzeczywiście doszło do sprzedaży lokali, a nie cen ofertowych. Przy tym, dla ochrony danych osobowych, nie będą publikowane informacje o konkretnych transakcjach, ale uśrednione ceny z danego miasta czy regionu (na bazie co najmniej sześciu transakcji). Będzie można jednak sprawdzić, ile wynosi cena za lokal liczący określoną liczbę pokoi, położony na określonym piętrze oraz kiedy doszło do transakcji wpływającej na wynik na portalu.
Portal umożliwi zawężenie obszaru poszukiwań np. tylko do konkretnej ulicy w danym mieście. Będzie można się też zorientować, czy dane ceny wynikają ze sprzedaży na rynku pierwotnym czy wtórnym.
Portal ma zacząć działać pełną parą w ciągu 16 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Tego zresztą dotyczyła jedna z przyjętych w ostatecznym głosowaniu poprawek Lewicy. Według pierwotnej wersji projektu, było to 20 miesięcy. Wpłynie to też – w pierwszym okresie funkcjonowania portalu – na okres obejmujący informacje o dokonanych transakcjach. Będzie to sześć, a nie osiem ostatnich miesięcy.
Prowadzeniem DOM-u będzie się zajmował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest do tego przygotowany, bo prowadzi ewidencję transakcji na rynku nieruchomościowym.
Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, budowa portalu DOM ma kosztować 21-26 mln zł, a jego roczne utrzymanie 4-5,7 mln zł. Jednak jego istnienie ma być korzystne dla wszystkich. Osoby chcące kupić mieszkania będą mogły się zorientować w realnych cenach, a państwo będzie mogło łatwiej kształtować swoją politykę mieszkaniową na podstawie rynkowych danych gromadzonych w tym portalu.
Etap legislacyjny: ustawa przekazana do Senatu
