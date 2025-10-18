Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Krzysztof Bosak o pakcie senackim PiS i Konfederacji: Temat wisi w powietrzu

To nie jest temat na teraz – powiedział polityk Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w rozmowie w RMF FM, pytany o tzw. pakt senacki.

Publikacja: 18.10.2025 15:42

Krzysztof Bosak

Krzysztof Bosak

Foto: PAP/Paweł Supernak

Bartosz Lewicki

– Temat wisi w powietrzu, bo wiadomo, że za dwa lata będą wybory parlamentarne i Konfederacji dotychczas w Senacie nie było. Ale chcielibyśmy także się tam znaleźć. I wiadomo, że wystawiając kandydatów samodzielnie, możemy spowodować, że inni nie wejdą, a niekoniecznie wprowadzić swoich kandydatów – mówił Krzysztof Bosak.

Pakt senacki między PiS a Konfederacją miałby być odpowiednikiem paktu senackiego ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Idea takiej współpracy polega na tym, by uczestnicy paktu nie wystawiali w poszczególnych okręgach kandydatów przeciwko sobie.

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen
Polityka
Sondaż: Czy Karol Nawrocki zbliży do siebie PiS i Konfederację? Opinia Polaków

– Zawieranie porozumień jest rzeczą, którą oczywiście wszyscy powinniśmy rozważać, natomiast z kim te porozumienia będą zawarte? Na jakich warunkach, w których okręgach wyborczych, kiedy i pod czyim patronatem? To wszystko jest do dyskusji – mówił Krzysztof Bosak. – Uważam, że nie jest to dyskusja na teraz i do rozważania w mediach, ale trzeba dać czas, żeby wszyscy sobie to przemyśleli i (zawarli umowę) dopiero za dwa lata, jeśli wybory odbędą się w terminie. Uważam, że dobre porozumienia muszą dojrzewać w ciszy, a nie w zgiełku publicznie składanych deklaracji – mówił Bosak. 

Zapytany o to, czy pakt senacki jest zapowiedzią zawarcia w przyszłości koalicji, Bosak zaprzeczył. – Ja nie wiem, czy będzie w ogóle jakikolwiek pakt senacki. Zawieranie jakichkolwiek porozumień w polityce zawsze jest trudne. (...) Kto będzie rządził po następnych wyborach, jaka będzie większość? Moim zdaniem należy z wielką pokorą podejść do werdyktów wyborczych i powiedzieć, że nikt z nas nie zna wyniku wyborów, które będą za dwa lata – stwierdził Bosak. 

Reklama
Reklama

Pakt senacki, koalicja PiS i Konfederacji? 

Nie wiadomo dokładnie, kto wpadł na pomysł zawarcia paktu senackiego między PiS a Konfederacją. Źródła Polskiej Agencji Prasowej w PiS przekazały, że zabiegał o to PiS, warunkiem miałoby być jednak podpisanie proponowanej przez PiS deklaracji programowej. 

Czytaj więcej

Sławomir Mentzen
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Dlaczego Sławomir Mentzen gra na Karola Nawrockiego?

Sławomir Mentzen ujawnił niedawno, że spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim i rozmawiał z nim na temat paktu senackiego.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Krzysztof Bosak

– Temat wisi w powietrzu, bo wiadomo, że za dwa lata będą wybory parlamentarne i Konfederacji dotychczas w Senacie nie było. Ale chcielibyśmy także się tam znaleźć. I wiadomo, że wystawiając kandydatów samodzielnie, możemy spowodować, że inni nie wejdą, a niekoniecznie wprowadzić swoich kandydatów – mówił Krzysztof Bosak.

Pakt senacki między PiS a Konfederacją miałby być odpowiednikiem paktu senackiego ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Idea takiej współpracy polega na tym, by uczestnicy paktu nie wystawiali w poszczególnych okręgach kandydatów przeciwko sobie.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Pod panowaniem obecnego zarządu Ochota stała się jedną z najbardziej dynamicznie działających dzieln
Polityka
Stołeczna Ochota: lewica i ruchy miejskie zerwały koalicję, ale ich działacze w niej pozostali
Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen
Polityka
Sondaż: Czy Karol Nawrocki zbliży do siebie PiS i Konfederację? Opinia Polaków
Premier Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk na EFNI: Polska staje się perłą w koronie całej wspólnoty Zachodu
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Michał Szułdrzyński i Michał Płociński, redaktor naczelny i zastępca redaktora naczelnego „Rzeczposp
Polityka
Podcast „Polityczne Michałki”: Bez Tuska źle, z Tuskiem też niedobrze
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie