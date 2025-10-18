Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podejmuje Donald Trump w kontekście nałożenia ceł na Chiny?

Jaki jest stan relacji handlowych między USA a Chinami?

Jakie znaczenie mają planowane negocjacje między przywódcami obu krajów?

Jakie są wzajemne oskarżenia między USA a Chinami dotyczące praktyk handlowych?

Po rozmowie telefonicznej na wysokim szczeblu między przedstawicielami Chin i Stanów Zjednoczonych, obie strony zapowiedziały kontynuację dialogu w sprawach handlowych w najbliższych dniach. Według chińskiej agencji prasowej Xinhua, oba państwa uzgodniły, że „tak szybko, jak to możliwe” przeprowadzą kolejną rundę rozmów handlowych. Agencja opisała wideokonferencję chińskiego wicepremiera He Lifenga z amerykańskim sekretarzem skarbu Scottem Bessentem jako „otwartą, intensywną i konstruktywną wymianę poglądów”.

Reklama Reklama

Jak podaje agencja Xinhua, w rozmowie uczestniczył również Jamieson Greer, przedstawiciel USA ds. handlu. Sam Bessent napisał na platformie X, że było to „otwarte i szczegółowe” spotkanie, zapowiadając przy tym „osobiste spotkanie” z He w przyszłym tygodniu w Malezji.

Obaj urzędnicy spotkali się wcześniej w czterech europejskich miastach na przestrzeni sześciu miesięcy, aby wypracować rozejm celny, który obniżyłby cła z poziomu trzycyfrowego dla każdego kraju. Porozumienie wygasa 10 listopada – przypomina agencja Reuters.