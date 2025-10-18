Aktualizacja: 18.10.2025 18:17 Publikacja: 18.10.2025 17:21
Donald Trump i Xi Jinping podczas spotkania w Mar-a-Lago na Florydzie w 2017 roku
Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Po rozmowie telefonicznej na wysokim szczeblu między przedstawicielami Chin i Stanów Zjednoczonych, obie strony zapowiedziały kontynuację dialogu w sprawach handlowych w najbliższych dniach. Według chińskiej agencji prasowej Xinhua, oba państwa uzgodniły, że „tak szybko, jak to możliwe” przeprowadzą kolejną rundę rozmów handlowych. Agencja opisała wideokonferencję chińskiego wicepremiera He Lifenga z amerykańskim sekretarzem skarbu Scottem Bessentem jako „otwartą, intensywną i konstruktywną wymianę poglądów”.
Czytaj więcej
We wtorek zaczęły obowiązywać nowe opłaty portowe wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny, a...
Jak podaje agencja Xinhua, w rozmowie uczestniczył również Jamieson Greer, przedstawiciel USA ds. handlu. Sam Bessent napisał na platformie X, że było to „otwarte i szczegółowe” spotkanie, zapowiadając przy tym „osobiste spotkanie” z He w przyszłym tygodniu w Malezji.
Obaj urzędnicy spotkali się wcześniej w czterech europejskich miastach na przestrzeni sześciu miesięcy, aby wypracować rozejm celny, który obniżyłby cła z poziomu trzycyfrowego dla każdego kraju. Porozumienie wygasa 10 listopada – przypomina agencja Reuters.
Napięcia między Waszyngtonem a Pekinem ponownie wzrosły w ubiegłym tygodniu. Prezydent Donald Trump zapowiedział nałożenie dodatkowych 100-procentowych ceł na chiński import i zagroził odwołaniem planowanego spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Była to reakcja na decyzję Pekinu o znacznym rozszerzeniu kontroli eksportu metali ziem rzadkich.
Jeszcze przed wideokonferencją Bessenta z He, amerykańska stacja Fox News opublikowała wywiad z Trumpem, w którym prezydent zapowiedział jednak, że spotka się z Xi w Korei Południowej. Trump określił wcześniej zapowiedziane cła jako „nie do utrzymania”, dodając, że „to Pekin zmusił go do ich ogłoszenia”.
– Zmusili mnie do tego – powiedział prezydent USA w wywiadzie dla Fox Business Network. Trump zagroził również wprowadzeniem nowych amerykańskich kontroli eksportu, które wstrzymałyby dostawy „wszelkiego krytycznego oprogramowania”.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump wezwał unijnych urzędników do nałożenia na Chiny i Indie karnych ceł w...
Prezydent USA złagodził jednak swoje stanowisko. – Myślę, że będziemy w porządku z Chinami, ale musimy mieć uczciwą umowę. Musi być uczciwa – powiedział Trump w programie „Mornings with Maria” na kanale FBN.
Złagodzenie tonu i potwierdzenie zamiaru spotkania z Xi pomogły powstrzymać wczesne spadki na Wall Street w piątek – informuje Reuters. Główne amerykańskie indeksy giełdowe, które w zeszłym tygodniu zostały zachwiane przez nagłe ponowne nałożenie przez Trumpa wysokich ceł na chiński import i obawy dotyczące kredytów w bankach regionalnych, wzrosły w handlu popołudniowym.
Chiny dominują na światowym rynku metali ziem rzadkich. Szefowa Światowej Organizacji Handlu (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, zaapelowała do USA i Chin o deeskalację konfliktu. Jej zdaniem rozłączenie (decoupling) dwóch największych gospodarek świata mogłoby obniżyć globalny wzrost gospodarczy nawet o 7 proc. w długim okresie.
Czytaj więcej
We wtorek, 14 października, mija termin zawieszenia wyroku Sądu Apelacyjnego USA, zgodnie z który...
Mimo trwających rozmów i nadal planowanego spotkania Trumpa z Xi, sytuacja pozostaje napięta i wciąż padają mocne słowa.
Podczas piątkowego wystąpienia przed Komitetem Sterującym Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Bessent oskarżył Chiny o państwowo sterowane praktyki gospodarcze, natomiast chińskie ministerstwo handlu zarzuciło USA podważanie systemu handlu opartego na zasadach międzynarodowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po rozmowie telefonicznej na wysokim szczeblu między przedstawicielami Chin i Stanów Zjednoczonych, obie strony zapowiedziały kontynuację dialogu w sprawach handlowych w najbliższych dniach. Według chińskiej agencji prasowej Xinhua, oba państwa uzgodniły, że „tak szybko, jak to możliwe” przeprowadzą kolejną rundę rozmów handlowych. Agencja opisała wideokonferencję chińskiego wicepremiera He Lifenga z amerykańskim sekretarzem skarbu Scottem Bessentem jako „otwartą, intensywną i konstruktywną wymianę poglądów”.
Rewelacyjne wyniki producenta okularów Ray-Ban - firmy EssilorLuxottica. Jej akcje wzrosły w piątek o 14 procent...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Utrata rządów zmieniła opinie polityków PiS na temat Mercosuru. Inne są dziś oceny umowy handlowej i opinie wygł...
Prezydent USA Donald Trump pod koniec tygodnia spuścił nieco z tonu w konflikcie z Chinami. Przyznał, że 100-pro...
Nestlé poinformowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat zlikwiduje około 16 000 miejsc pracy na całym świecie, w...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Prawie dwie godziny i ponad 300 uczestników. W takich okolicznościach założyciel CCC i dyrektor finansowy spółki...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas