Trump grozi Chinom cłami, ale planuje spotkanie z Xi. USA i Chiny wracają do rozmów

Po groźbach nałożenia drastycznych ceł i niemal odwołanym spotkaniu przywódców USA i Chin, wygląda na to, że do kolejnych negocjacji jednak dojdzie. Na przyszły tydzień zaplanowano rozmowy, choć wzajemne oskarżenia wciąż obciążają relacje między oboma krajami.

Publikacja: 18.10.2025 17:21

Donald Trump i Xi Jinping podczas spotkania w Mar-a-Lago na Florydzie w 2017 roku

Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Urszula Lesman

  • Jakie działania podejmuje Donald Trump w kontekście nałożenia ceł na Chiny?
  • Jaki jest stan relacji handlowych między USA a Chinami?
  • Jakie znaczenie mają planowane negocjacje między przywódcami obu krajów?
  • Jakie są wzajemne oskarżenia między USA a Chinami dotyczące praktyk handlowych?

Po rozmowie telefonicznej na wysokim szczeblu między przedstawicielami Chin i Stanów Zjednoczonych, obie strony zapowiedziały kontynuację dialogu w sprawach handlowych w najbliższych dniach. Według chińskiej agencji prasowej Xinhua, oba państwa uzgodniły, że „tak szybko, jak to możliwe” przeprowadzą kolejną rundę rozmów handlowych. Agencja opisała wideokonferencję chińskiego wicepremiera He Lifenga z amerykańskim sekretarzem skarbu Scottem Bessentem jako „otwartą, intensywną i konstruktywną wymianę poglądów”.

We wtorek, 14 października, weszły w życie wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny wzajemne opła
Handel
Ostra wymiana ciosów między USA a Chinami. Wchodzą w życie nowe cła i opłaty portowe

Jak podaje agencja Xinhua, w rozmowie uczestniczył również Jamieson Greer, przedstawiciel USA ds. handlu. Sam Bessent napisał na platformie X, że było to „otwarte i szczegółowe” spotkanie, zapowiadając przy tym „osobiste spotkanie” z He w przyszłym tygodniu w Malezji.

Obaj urzędnicy spotkali się wcześniej w czterech europejskich miastach na przestrzeni sześciu miesięcy, aby wypracować rozejm celny, który obniżyłby cła z poziomu trzycyfrowego dla każdego kraju. Porozumienie wygasa 10 listopada – przypomina agencja Reuters.

Donald Trump znów grozi Chinom gigantycznymi cłami

Napięcia między Waszyngtonem a Pekinem ponownie wzrosły w ubiegłym tygodniu. Prezydent Donald Trump zapowiedział nałożenie dodatkowych 100-procentowych ceł na chiński import i zagroził odwołaniem planowanego spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Była to reakcja na decyzję Pekinu o znacznym rozszerzeniu kontroli eksportu metali ziem rzadkich.

Jeszcze przed wideokonferencją Bessenta z He, amerykańska stacja Fox News opublikowała wywiad z Trumpem, w którym prezydent zapowiedział jednak, że spotka się z Xi w Korei Południowej. Trump określił wcześniej zapowiedziane cła jako „nie do utrzymania”, dodając, że „to Pekin zmusił go do ich ogłoszenia”.

– Zmusili mnie do tego – powiedział prezydent USA w wywiadzie dla Fox Business Network. Trump zagroził również wprowadzeniem nowych amerykańskich kontroli eksportu, które wstrzymałyby dostawy „wszelkiego krytycznego oprogramowania”.

Prezydent USA Donald Trump
Handel
Donald Trump wzywa UE do nałożenia 100-proc. ceł na Chiny i Indie

Prezydent USA złagodził jednak swoje stanowisko. – Myślę, że będziemy w porządku z Chinami, ale musimy mieć uczciwą umowę. Musi być uczciwa – powiedział Trump w programie „Mornings with Maria” na kanale FBN.

Złagodzenie tonu i potwierdzenie zamiaru spotkania z Xi pomogły powstrzymać wczesne spadki na Wall Street w piątek – informuje Reuters. Główne amerykańskie indeksy giełdowe, które w zeszłym tygodniu zostały zachwiane przez nagłe ponowne nałożenie przez Trumpa wysokich ceł na chiński import i obawy dotyczące kredytów w bankach regionalnych, wzrosły w handlu popołudniowym.

Pekin ogranicza dostęp USA do metali ziem rzadkich

Chiny dominują na światowym rynku metali ziem rzadkich. Szefowa Światowej Organizacji Handlu (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, zaapelowała do USA i Chin o deeskalację konfliktu. Jej zdaniem rozłączenie (decoupling) dwóch największych gospodarek świata mogłoby obniżyć globalny wzrost gospodarczy nawet o 7 proc. w długim okresie.

Prezydent USA Donald Trump
Handel
Niepewny los ceł Donalda Trumpa. Eksperci dają mu 80 proc. szans na porażkę w sądzie

Mimo trwających rozmów i nadal planowanego spotkania Trumpa z Xi, sytuacja pozostaje napięta i wciąż padają mocne słowa.

Podczas piątkowego wystąpienia przed Komitetem Sterującym Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Bessent oskarżył Chiny o państwowo sterowane praktyki gospodarcze, natomiast chińskie ministerstwo handlu zarzuciło USA podważanie systemu handlu opartego na zasadach międzynarodowych.

Źródło: rp.pl

Osoby Xi Jinping Donald Trump Handel Handel zagraniczny ekonomia Cła Donalda Trumpa wojna handlowa

