Największy koncern spożywczy świata stawia na roboty. Zniknie 16 tysięcy miejsc pracy

Nestlé poinformowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat zlikwiduje około 16 000 miejsc pracy na całym świecie, w ramach planu redukcji kosztów, obejmującego m.in. automatyzację procesów.

Publikacja: 17.10.2025 13:05

Robot przemysłowy w fabryce Nestle we Lwowie na Ukrainie

Robot przemysłowy w fabryce Nestle we Lwowie na Ukrainie

Foto: Julia Kochetova/Bloomberg

Urszula Lesman

Większość zwolnień – około 12 000 etatów – dotyczyć będzie pracowników biurowych i specjalistów, ponieważ Nestlé dąży do zwiększenia „efektywności operacyjnej” poprzez automatyzację i wspólne usługi – poinformowała spółka w oświadczeniu. Kolejne 4 000 stanowisk zostanie zlikwidowanych w działach produkcji i łańcucha dostaw w ramach działań mających na celu poprawę wydajności.

Łączna liczba zwolnień stanowi niemal 6 procent całkowitej siły roboczej Nestlé. 

Nestlé musi się automatyzować

„Świat się zmienia, a Nestlé musi zmieniać się szybciej” – napisał w oświadczeniu nowy prezes zarządu, Philipp Navratil. – „Będzie to wymagało podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji o redukcji zatrudnienia” – dodał. Informacje o zmianach w koncernie pojawiły się w momencie, gdy rozwój sztucznej inteligencji wzbudza coraz większe obawy dotyczące potencjalnej utraty miejsc pracy w różnych sektorach gospodarki.

Czytaj więcej

Nestle wypuszcza gotowe dania mrożone dla pacjentów na Ozempicu
Przemysł spożywczy
Nestlé wypuszcza linię mrożonek dla osób przyjmujących Ozempic

W maju dyrektor generalny laboratorium AI Anthropic ostrzegł, że sztuczna inteligencja może spowodować gwałtowny wzrost bezrobocia – przypomina agencja Reutera. Nestlé informuje na swojej stronie internetowej, że wykorzystuje AI w wielu obszarach działalności, w tym w badaniach i rozwoju. W ostatnim raporcie rocznym spółka wskazała też, że stosuje automatyzację i zaawansowaną analitykę danych w działaniach promocyjnych, takich jak zarządzanie rabatami i ekspozycjami w sklepach.

Kto straci pracę w Nestlé przez automatyzację i AI?

Planowane zwolnienia pogłębiają zawirowania w szwajcarskiej spółce po niespodziewanym odwołaniu we wrześniu poprzedniego prezesa. Laurent Freixe został zwolniony za nieujawnienie romansu z bezpośrednią podwładną, co stanowiło naruszenie kodeksu etyki biznesowej Nestlé.

Firma poinformowała również, że jej organiczna sprzedaż, czyli wskaźnik rzeczywistego wzrostu, wzrosła w trzecim kwartale o 4,3 proc. Nestlé potwierdziło jednocześnie swoje zaangażowanie w inwestycje średnioterminowe, mimo „utrzymujących się zagrożeń wynikających z niepewności makroekonomicznych i konsumenckich”.

Kłopoty na największym rynku Nestlé – w Ameryce Północnej

Największym rynkiem Nestlé pozostaje Ameryka Północna. Konsumenci w Stanach Zjednoczonych stają się w ostatnich miesiącach coraz bardziej pesymistyczni z powodu inflacji, która może się pogłębić w wyniku wyższych amerykańskich ceł. Jak dotąd jednak wydatki konsumenckie utrzymują się na stabilnym poziomie.

