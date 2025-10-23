Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego we wrześniu wzrosła stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce?

Jakie zmiany legislacyjne wpłynęły na statystyki bezrobocia?

Jakie są efekty nowych regulacji dotyczących rynku pracy na sposób rejestracji bezrobotnych?

W jaki sposób osłabiony popyt na pracę wpływa na sytuację na rynku zatrudnienia?

Stopa bezrobocia rejestrowanego rośnie w Polsce od czerwca. W maju osiągnęła jeszcze tegoroczne minimum na poziomie 5 proc. i zgodnie z wzorcem sezonowym w miesiącach wakacyjnych powinna pozostawać w tych okolicach lub nawet jeszcze lekko spaść. Tymczasem idzie do góry, do 5,6 proc. we wrześniu, czyli najwyższego poziomu od lutego 2023 r. (a biorąc pod uwagę tylko wrześnie, od 2021 r.).

Siłą rzeczy rośnie też liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy: we wrześniu było ich 866,1 tys., o niemal 10 tys. więcej niż przed miesiącem, ponad 83 tys. więcej niż jeszcze w maju br., i o 96,5 tys. więcej niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia rośnie przez zmiany legislacyjne

Wzrost stopy bezrobocia w ostatnich miesiącach nie jest jednak przejawem gwałtownego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, ale raczej ujawnieniem w statystykach osób, które już wcześniej nie miały pracy, ale nie miały statusu bezrobotnego.