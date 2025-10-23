Stacja podała, że informację o zatrzymaniu dwóch osób potwierdził Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak dotąd brak oficjalnych informacji o tym, że zatrzymani zostali prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza. O tym, że chodzi o Ludomira Handzla i Artura Bochenka, poinformowało również RMF FM.

Według medialnych doniesień, do zatrzymania włodarzy Nowego Sącza miało dojść w czwartek rano w nowosądeckim ratuszu.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji