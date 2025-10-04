Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Drugie podejście rządu Donalda Tuska do likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Rząd Donalda Tuska po raz drugi podchodzi do likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Instytucja ta ma zniknąć 1 maja 2026 roku.

Publikacja: 04.10.2025 09:11

Drugie podejście rządu Donalda Tuska do likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mateusz Adamski

Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało powołane do życia na mocy ustawy z 2006 r. jako służba specjalna zwalczająca korupcję w życiu publicznym i gospodarczym. Zapowiedź jego likwidacji została wpisana w umowę koalicyjną obecnego rządu, a 10 grudnia 2024 r. rząd przyjął projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. „Od lat wobec CBA formułowane są uzasadnione zarzuty dotyczące naruszenia praworządności i swobód obywatelskich. Dotyczy to także sprzeniewierzenia się zasadzie neutralności politycznej przy zwalczaniu korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych” – uzasadniał likwidację Agencji rząd. 

Dokument nie trafił jednak do Sejmu. Był to najprawdopodobniej efekt zapowiedzi ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy, że i tak nie podpisze ustawy. W kwietniu wytykał on politykom Platformy Obywatelskiej, że przed laty gremialnie głosowali za powołaniem CBA – Chcą doprowadzić do tego, żeby walce z korupcją w Polsce został przetrącony kark poprzez likwidację CBA. Widocznie mają w tym interes – ocenił.

Czytaj więcej

Rząd jednak nie zlikwiduje CBA? Reaktywacja biura
Służby
Rząd jednak nie zlikwiduje CBA? Reaktywacja biura

Centralne Biuro Antykorupcyjne ma zniknąć 1 maja 2026 r. Kto przejmie jego zadania?

Jak się okazuje, rząd nie rezygnuje z pomysłu. W piątek 3 października na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy w tej sprawie. Podobnie, jak w poprzedniej wersji, projekt zakłada likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego i przeniesienie ciężaru walki z korupcją na inne wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje. Jak podkreślono w Ocenach Skutków Regulacji, „działanie to pozwoli też ograniczyć liczbę polskich służb specjalnych wyposażonych w instrumenty umożliwiające intensywną ingerencję w prawa i swobody obywatelskie m.in. poprzez wykorzystywanie niejawnego oprogramowania inwigilacyjnego”.

Zgodnie z projektem zadania obecnie realizowane przez CBA zostaną przekazane do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Policji. Prowadzone postępowania przygotowawcze oraz czynności operacyjno- rozpoznawcze, o ile nie zostaną zakończone przed likwidacją CBA, zostaną przejęte przez ABW, KAS i Policję. 

Reklama
Reklama

Projekt zakłada wyodrębnienie w ramach Policji specjalistycznej jednostki – Centralnego Biura Zwalczania Korupcji („CBZK”) – odpowiedzialnej za realizację na obszarze całego kraju zadań w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw pozostających w związku z korupcją oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1 maja przyszłego roku, oprócz kilkunastu przygotowujących likwidację CBA artykułów, które zaczęłyby działać 1 lutego 2026 r.

Czytaj więcej

Warszawa, 10.12.2024. Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu w KPRM w Warszawie. Ministrowie
Służby mundurowe
Centralne Biuro Antykorupcyjne do likwidacji. Rada Ministrów przyjęła projekt

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)

Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało powołane do życia na mocy ustawy z 2006 r. jako służba specjalna zwalczająca korupcję w życiu publicznym i gospodarczym. Zapowiedź jego likwidacji została wpisana w umowę koalicyjną obecnego rządu, a 10 grudnia 2024 r. rząd przyjął projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. „Od lat wobec CBA formułowane są uzasadnione zarzuty dotyczące naruszenia praworządności i swobód obywatelskich. Dotyczy to także sprzeniewierzenia się zasadzie neutralności politycznej przy zwalczaniu korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych” – uzasadniał likwidację Agencji rząd. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sędzia Maciej Nawacki
Sądy i trybunały
Sędzia Maciej Nawacki nakłada grzywnę za wniosek o wyłączenie neo-sędziego
Mariusz Ulman
Opinie Prawne
Sędzia Mariusz Ulman: Zostałem nazwany debilem, gnojem, hyclem
Spór o rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Prezes SN: ja to rozstrzygnę
Sądy i trybunały
Spór o rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Prezes SN: ja to rozstrzygnę
Waldemar Żurek, Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Manowska zawiadamia prokuraturę. Chodzi o działania Żurka wobec SN
Sąd Najwyższy
Spadki i darowizny
Ten rodzaj testamentu jest niebezpieczny. Pokazują to wyroki Sądu Najwyższego
Reklama
Reklama
e-Wydanie