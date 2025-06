CBA ma stworzyć nową jakość dzięki nowemu kierownictwu. I jak widać będzie odpolityczniona

Szefem CBA od kwietnia tego roku jest Tomasz Strzelczyk, także były policjant CBŚP, zwalczający przestępczość m.in. narkotykową. Po tym, gdy z CBA odeszli Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak oraz Dariusz Drozdowski, od marca rządzi nim sam.

Wojciech Olszowy w policji służył od 1997 roku. „Przez 28 lat realizował zadania w różnych pionach policyjnych, tj. w prewencyjnym i kryminalnym, przechodząc drogę służbową od najniższego szczebla aż do stanowiska zastępcy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji” – napisano o nim na stronie Policja.pl. – Niewątpliwie na policyjnej pracy się zna, przeszedł wszystkie szczeble – mówią o nim w formacji. W CBŚP Olszowy był wicekomendantem przez trzy lata.

Kontrowersje wokół pomysłu likwidacji CBA

Likwidacja CBA może być problematyczna także z innego powodu. Dyrektywa antykorupcyjna Parlamentu Europejskiego (w sprawie zwalczania korupcji) z 2023 r. jako jeden z głównych postulatów wskazuje powołanie wyspecjalizowanych, wyodrębnionych organów w poszczególnych krajach, które będą zajmowały się zwalczaniem korupcji.

– To co robi rząd? Idzie w przeciwnym kierunku. Likwidacja CBA byłaby powrotem do czasów „epoki Rywina”, tego, co było w 2003 r. Przecież utworzenie CBA to był wspólny projekt, głosowało za nim także PO. Ta służba jest wartością. Wykryła chociażby nadużycia w RARS (Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych), to na podstawie materiałów CBA wszczęto śledztwo, i było to za czasów PiS – mówi nam wysokiej rangi funkcjonariusz CBA.

Policji i tak doskwierają braki kadrowe, stworzona z jej zasobów nowa struktura do walki z korupcją, może być z tego powodu nieskuteczna.