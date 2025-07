„Dla naszych wolontariuszy - twórców Campusu i jego serca - proponujemy w tym roku powrót do formuły Campus Academy - zapraszamy Was do Międzyzdrojów w dniach 25-28 września 2025” - oświadczył Trzaskowski zaznaczając, że zgłoszenia będą przyjmowane przez mniej niż trzy tygodnie. „Zaczynamy pracę nad Campusem Polska Przyszłości 2026. Do zobaczenia w Międzyzdrojach!” - zakończył.

Campus Polska Przyszłości to wydarzenie społeczno-polityczne, organizowane od kilku lat pod koniec sierpnia, na którym odbywają się dyskusje i warsztaty. Inicjatorem wydarzenia jest Rafał Trzaskowski, który po przegranych przez siebie wyborach prezydenckich w 2020 r. (polityk PO uległ wówczas walczącemu o reelekcję prezydentowi Andrzejowi Dudzie) zapowiedział utworzenie ruchu obywatelskiego. Tak w październiku 2020 r. powstał Ruch Wspólna Polska, a pod koniec sierpnia 2021 r. w Olsztynie odbył się pierwszy Campus Polska Przyszłości, gdzie młodzi ludzie brali udział w panelach poświęconych różnym tematom, a wśród prelegentów byli ludzie polityki, biznesu, sportu i kultury.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski Foto: PAP/Rafał Guz

Kontrowersje wokół Campusu Polska 2024. Słowa Kułeby i „j... PiS” na silent disco

O Campusie w 2024 r. w mediach głośno było po wypowiedzi Dmytro Kułeby, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Ukrainy, który podczas jednego z paneli, pytany o blokowanie przez Ukrainę ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej zaczął mówić o akcji „Wisła”, nazywając przy tym ziemie ówczesnej Polski „terenami ukraińskimi”, na co inny uczestnik panelu, szef MSZ Radosław Sikorski, nie zareagował.

Szerokim echem odbiła się w mediach także inna sytuacja z Campusu Polska 2024, gdy grupa młodych ludzi brała udział w dyskotece (tzw. silent disco), podczas której zebrani skandowali „j... PiS”. Na miejscu obecni byli ówcześni członkowie rządu Donalda Tuska – ministrowie Sławomir Nitras i Adam Szłapka. Gdy sprawa wulgarnych śpiewów stała się głośna, Rafał Trzaskowski powiedział, że Campus to nie obóz harcerski, a młodzi ludzie „są autentyczni i czasami mogą przekraczać granice”. Donald Tusk skomentował sprawę w mediach społecznościowych, publikując cytat z piosenki wykonywanej przez Jerzego Stuhra. „Śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej... Czasami człowiek musi, inaczej się udusi” - napisał.