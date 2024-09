Radosław Sikorski reaguje na słowa Dmytra Kułeby. "Popełnił błąd"

Ukraina w UE? Radosław Sikorski wskazuje na rolę Polski

Szef MSZ był teraz pytany o sprawę przez TVP World. Zaznaczył, że na ten temat (gdy wybuchła burza po słowach Kułeby) wypowiedzieli się premier Donald Tusk (PO) i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). - Mogę tylko potwierdzić, że będzie jeszcze mnóstwo okazji, aby przypomnieć Ukrainie jej państwowy i chrześcijański obowiązek - powiedział.

Rzeź wołyńska PAP

- Ukraina też ma pewne postulaty wobec nas, ale to Polska będzie decydowała o zamykaniu kolejnych rozdziałów negocjacji Ukrainy z Unią Europejską, więc lepiej, żeby Ukraina załatwiła tę sprawę jak najszybciej, w duchu wdzięczności Polsce za to, co dzisiaj dla niej robimy – oświadczył.

Sikorski przekonywał, że z wypowiedzi Kułeby na Campusie Polska Przyszłości wynikało, iż szef polskiego MSZ podczas dwustronnych rozmów z Ukrainą podniósł sprawę "potrzeby powrotu do ekshumacji naszych rodaków zamordowanych na Wołyniu".

Radosław Sikorski: Minister Dmytro Kułeba popełnił błąd

- Pan minister Kułeba przejęzyczył się, popełnił błąd, porównując przesiedlenia powojenne z czystkami etnicznymi o znamionach ludobójstwa, jakie miały miejsce na Ukrainie, na Wołyniu, ale proszę pamiętać, że jakoś tak dziwnie się składa od wielu lat, że wtedy, gdy czy to Ukraina, czy Polska potrzebują pomocy, a Rosja potrzebuje zasiać nienawiść między naszymi krajami, to nagle rozgrzewa się sprawę Wołynia, która oczywiście jest bolesną sprawą w naszej wspólnej historii i Ukraina musi sobie z nią poradzić - mówił w rozmowie z TVP World Radosław Sikorski.