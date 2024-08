Burza po słowach Dmytro Kułeby o akcji "Wisła". "Podłość", "nie ma zgody", "robicie głupio"

- Gdybyśmy my, politycy, zaczęli grzebać w historii, to jakość rozmowy byłaby zupełnie inna. Moglibyśmy cofnąć się głęboko w historię i zacząć przypominać wszystkie złe rzeczy, które Polacy zrobili Ukraińcom, a Ukraińcy Polakom. Więc zostawmy te rzeczy historykom - powiedział szef MSZ Ukrainy.

- Wspomniała pani o ekshumacjach. Rozmawialiśmy o tym z Radkiem. Nie mamy problemu z kontynuowaniem ekshumacji (Ukraina nie pozwala na ekshumacje polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa - red.). Mamy swoje prośby do polskich władz w sprawie upamiętnienia pamięci Ukraińców i będziemy posuwali się naprzód we wzajemnym szacunku przy zachowaniu zasady wzajemności - oświadczył Kułeba, mówiąc potem o "rosyjskich prowokacjach" na polu historii. - Zostawmy historię historykom - mówił.

Radosław Sikorski nie skomentował w czasie panelu słów Kułeby o akcji "Wisła", nie odniósł się też do blokowanych przez Ukrainę ekshumacji - zaczął mówić na kolejny temat, nawiązując do pytania o problemy demograficzne Ukrainy w kontekście wojny. Później szef MSZ udzielił w Olsztynie wypowiedzi Polskiej Agencji Prasowej.

- Na przestrzeni kilkuset lat między sąsiadami rachunek krzywd nigdy nie jest w jedną stronę, więc mamy do wyboru: albo zajmować się przeszłością, która jest ważna - naszym ofiarom należy się chrześcijański pochówek, ale niestety nie jesteśmy w stanie przywrócić ich do życia - albo możemy się skoncentrować na budowaniu wspólnej przyszłości tak, aby demony nie odzywały się w naszych społeczeństwach i aby wspólny wróg nam już w przyszłości nie zagroził. Ja wolę to drugie podejście - powiedział PAP Sikorski. Odnosząc się do kwestii ekshumacji oświadczył, że "ona jest problemem w naszych relacjach". Wyraził nadzieję, że Ukraina rozwiąże ten problem "w duchu wdzięczności" za pomoc udzielaną przez Polskę Ukrainie.