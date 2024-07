Roman Szuchewycz, który odpowiada za ludobójstwo na Wołyniu, jest dziś „Bohaterem Ukrainy”

Liczba pomników postawionym przywódcom UPA rosła w sposób zatrważający. Podobnie z nazewnictwem ulic, placów i skwerów. Tak Ukraina budowała swoją politykę historyczną, nie oglądając się na polską wrażliwość i ból. Jednym z tych, którego państwo ukraińskie wzięło na sztandary, jest Roman Szuchewycz – ten, który dopowiada za polskie ludobójstwo na Wołyniu. Jest honorowym obywatelem wielu ukraińskich miast, w tym m.in. Lwowa. W 2007 roku prezydent Wiktor Juszczenko nadał mu tytuł „Bohatera Ukrainy”.

Czytaj więcej Świat Roman Szuchewycz to bohater Ukrainy Iwanna Kłympusz-Cyncadze | Historycy muszą dopiero zbadać, czy UPA dokonała strasznych rzeczy – mówi Jędrzejowi Bieleckiemu wicepremier Ukrainy ds. UE.

Ukraina nie jest widocznie zainteresowana zbadaniem prawdziwej i całościowej historii UPA. Jest zainteresowana wyłącznie budowaniem mitu tej armii, która walczyła z Niemcami i Sowietami. Zapomina się jednak, że po drodze dokonała ludobójstwa na Polakach. Ten wątek jest w ukraińskiej świadomości mało znany.

Skala ofiar UPA może rzeczywiście przerażać

Nadzieje związane z przełomem w stosunkach polsko-ukraińskich wiązano z okrągłą 80. rocznicą rzezi wołyńskiej. W Łucku na mszy świętej spotkali się prezydenci Polski i Ukrainy. W tym samym mieście stoi pomnik Stepana Bandery. Nie padły żadne słowa, które mogłyby być uznane za przełomowe, ograniczono się wyłącznie do ogólników o wspólnym bólu. Prezydent RP Andrzej Duda pięć lat wcześniej składał hołd pomordowanym ofiarom na Wołyniu w szczerym polu. Nie mógł tego zrobić pod krzyżem, tablicą czy innym miejscem pamięci, ponieważ takiego tam nie ma. Ten smutny obrazek doskonale oddaje istotę tego problemu, mianowicie brak pochówku ofiar, czego wymaga elementarna ludzka przyzwoitość.

Czytaj więcej Kraj Morawiecki o rzezi wołyńskiej: Niewyobrażalnie okrutne ludobójstwo Rzeź wołyńska to było ludobójstwo. Mordowanie Polaków siekierami, widłami, piłami, palenie żywcem było czymś tak niewyobrażalnie okrutnym, że niech ta zagłada ma miano specjalne - genocidium atrox, ludobójstwo straszliwe - powiedział premier Mateusz Morawiecki w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Apelował do Ukraińców o wydanie zgody na ekshumację i pochowanie ofiar.

Brak zgody na ekshumację można tłumaczyć wyłącznie przerażeniem ukraińskich władz, bowiem skala ofiar może rzeczywiście przerażać. W naszym kręgu cywilizacyjnym pochowanie bliskich jest czymś absolutnie podstawowym. Bez tej zgody rosyjska propaganda będzie nadal, niestety skutecznie, wbijać klin w polsko-ukraińskie stosunki, dając argument do waśni i sporów. Nigdy nie będzie dobrego czasu, aby trudne relacja polsko-ukraińskie uporządkować. To na nas spoczywa jednak odpowiedzialność, aby nie przestać upominać się o tych bestialsko pomordowanych rodaków, których kości do dziś rozrzucone są na ukraińskich polach. I to powinien być konsensus całej polskiej klasy politycznej.