Jak podaje syryjska agencja SANA, w izraelskim ataku rannych zostało co najmniej dziewięć osób.

Jednocześnie Izrael przeprowadził także uderzenia na południu Syrii – ich celem były syryjskie wojska w prowincji Suwajda. Izraelski minister obrony Israel Kac zapowiedział, że wojska izraelskie będą ostrzeliwały siły syryjskie aż do ich wycofania z Suwajdy. Dodał też, że armia jest gotowa nasilić swoje działania, jeżeli „poprzednia wiadomość nie została zrozumiana”.

Izrael groził wcześniej, że nasili bombardowania, jeżeli syryjskie siły rządowe nie wycofają się z południa kraju, gdzie toczą się walki między Druzami a rządowymi siłami bezpieczeństwa.

To już kolejne uderzenia Izraela w Syrii

Środowe ataki to kontynuacja izraelskich uderzeń w Syrii, które trwają od poniedziałku. Kraj ten zaatakował wówczas syryjskie oddziały w prowincji Suwajda. Jak podawał izraelski nadawca publiczny KAN, ostrzelane i spalone zostały między innymi syryjskie czołgi, które zbliżały się do miejsca gwałtownych starć pomiędzy bojownikami druzyjskimi a beduińskimi. Od niedzieli zginęło w nich co najmniej 248 osób. We wtorek Izrael przeprowadził kolejne ataki na siły zajmujące Suwajdę.