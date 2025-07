Rosja domaga się „nowej rundy negocjacji”. Dmitrij Pieskow „wzywa do wywarcia presji na Ukrainę”

Jak dodał, „w Stambule każdy przedstawił swoje stanowisko. I cały świat to zobaczył. Nikt nam teraz nie zarzuci, że Ukraina nie chce zawiesić broni i nie jest gotowa do zakończenia wojny”.

Rozmowa Donalda Trumpa z szefem NATO i obietnice systemów Patriot

Donald Trump ogłosił w poniedziałek podczas spotkania w Białym Domu z szefem NATO Markiem Rutte, że USA będą sprzedawać sojusznikom z NATO uzbrojenie, które zostanie następnie przekazane Ukrainie. Proces będzie koordynowany przez szefa Sojuszu. Poinformował też, że w najbliższych dniach na Ukrainę trafią systemy obrony powietrznej Patriot, których Kijów potrzebuje do odpierania rosyjskich ataków.

W środę prezydent USA poinformował, że amerykańska broń „jest już w drodze” na Ukrainę.

System Patriot Foto: Infografika PAP

„Financial Times” twierdzi, że zanim Trump podjął decyzję o wysłaniu broni, odbył z Wołodymyrem Zełenskim rozmowę, podczas której zapytał go, czy ukraińskie wojsko byłoby w stanie uderzyć w cele wojskowe w głębi Rosji, jeśli dysponowałoby zdolnym do takich uderzeń uzbrojeniem. - Wołodymyrze, czy jesteś w stanie uderzyć w Moskwę? Jesteś w stanie uderzyć w Petersburg? - miał powiedzieć Trump do Zełenskiego.