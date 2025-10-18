Przy Okrągłym Stole Adam Strzembosz kierował solidarnościowym zespołem negocjatorów w podstoliku ds. praworządności. Jednym z członków jego zespołu był dr Jarosław Kaczyński, który wtedy był entuzjastą Okrągłego Stołu.

Przed wyborami w 1989 r. stryj zrezygnował z zasiadania w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie, gdy zrozumiał, że układanie list do Sejmu i Senatu wcale nie ma odwzorowywać realnej różnorodności poglądów społeczeństwa. Uważał, że jest to marny sposób rozpoczynania drogi do demokracji. Niestety, miał rację.

Rodzeństwo Strzemboszów. Tomeczek Bezpośredni i Adaś Wspaniały

Mój dziadek Adam, któremu w 1930 r. urodziły się trojaczki – Teresa (zm. w 1970 r.), mój ojciec, Tomasz (zm. w 2004 r.) i Adam, który odszedł jako ostatni w tym miesiącu – gdy chłopcy mieli po kilka lat i byli praktycznie nierozróżnialni, określił ich przenikliwie: Tomeczek Bezpośredni i Adaś Wspaniały. I tak było.

Gdy Stryj został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, otrzymał zaproszenie do Niemiec. Zapytano go przy tym, czy wysłać po niego samochód na lotnisko, czy też dojedzie do hotelu sam. Gdyby takie pytanie dostał mój ojciec, odpowiedziałby zapewne, że wystarczy mu rower albo hulajnoga. Stryj Adam odpowiedział, że chciałby zostać tak potraktowany, jak Niemcy wyobrażają sobie potraktowanie piątej osoby w Bundesrepublice w trakcie wizyty w Polsce. Limuzyna czekała na niego już na płycie lotniska, a powitanie było zorganizowane zgodnie z protokołem dyplomatycznym. Rozumiał bowiem dobrze, że w relacjach międzynarodowych nie wolno się ustawiać od początku w roli ubogiego krewnego.

Ta twardość charakteru i obrona godności państwa polskiego sprawiły, że po katastrofalnej prezydenturze Lecha Wałęsy wielu ludzi prawicy, których szanował, naciskało na niego, by wystartował w wyborach prezydenckich w 1995 r. Wśród tych osób najbardziej liczyło się dla niego zdanie Jana Olszewskiego i Wiesława Chrzanowskiego, którzy go usilnie namawiali do startu. Dlatego bardzo się zdziwił, gdy w koalicji partii, które go ostatecznie poparły, nie było ani ZCHN, ani ROP. Co więcej, gdy jeden z namawiających sam postanowił wystartować, pojawiły się ulotki, według których Strzembosz jest najgorszym rodzajem Żyda, bo jest przechrztą, który synów obrzezał, a córki wysłał dla niepoznaki na KUL.