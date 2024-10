Na pewno błędem zarówno prof. Strzembosza, jak i innych uczestników podstolika prawnego było nadmierne koncentrowanie się na zmianach instytucjonalnych, które miały zagwarantować niezależność sądownictwa. Zlekceważono jednak czynnik ludzki. Wpuszczenie do wolnej Polski kilkuset zhańbionych sędziów, którzy nie mieli moralnych podstaw, aby wymierzać sprawiedliwość, było zarówno zabójcze dla zaufania do sądownictwa, jak i odbierało szanse odbudowania go w oparciu o demokratyczne wartości.

Strzembosza traktowano jako element podejrzany, solidarnościowy

Potem było już za późno. Moment na „oczyszczenie” szybko minął. Słynne późniejsze zdanie Strzembosza, że „sądownictwo oczyści się samo”, było w istocie wyrazem bezradności wobec konsekwencji wcześniejszych postaw środowiska „S”. Na pewno to nie Strzembosz w tym układzie rozdawał karty, a jego wpływ na zapadające decyzje polityczne był znikomy. Czy można było postawić przy Okrągłym Stole sprawę sędziów PRL? Oczywiście, ale do tego potrzebna była siła i przekonanie całego obozu solidarnościowego, a nie jednego człowieka.

Tę bezradność Strzembosza widać już w rodzącej się wolnej Polsce, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Mazowieckiego. W zdominowanym przez komunistów resorcie był samotnym jeźdźcem. Nie mógł się pozbyć z grona swoich współpracowników nawet ludzi mocno skompromitowanych w PRL, również jego próby wymiany PRL-owskich prezesów sądów w terenie kończyły się w dużej mierze niepowodzeniem. W pierwszych latach III RP układ komunistyczny był bardzo odporny na transformację.

To zresztą powodowało frustrację Strzembosza, a premier Mazowiecki oskarżał go o chęć rewanżyzmu. I to było powodem jego odejścia z resortu rządzonego przez Aleksandra Bentkowskiego z ZSL. Strzembosz nie miał też uznania wśród komunistycznych sędziów. Mało brakowało, a nie przeszedłby weryfikacji przez opanowaną przez ludzi o komunistycznych rodowodach i sędziów stanu wojennego pierwszą Krajową Radę Sądownictwa, kiedy starał się o nominację do Sądu Najwyższego. Potraktowano go jako element podejrzany, solidarnościowy. Bez problemu za to nominację do SN otrzymał sędzia stanu wojennego Józef Iwulski. Strzemboszowi udało się to dzięki „interwencjom”.