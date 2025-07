Łukasz Cora: Ruch Obrony Granic ośmiesza państwo i obniża jego autorytet

Problemem, z jakim mamy do czynienia na granicy polsko-niemieckiej, jest stwarzanie pozorów legalności działań tzw. straży obywatelskiej. Najgorsze, co mogło się pod tym kątem przytrafić to, obok zaniechania niezwłocznej reakcji rządu, afirmacja tych działań ze strony ustępującego prezydenta i prezydenta elekta.