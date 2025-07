Znamienny jest przykład podatnika, który otrzymał decyzje podatkowe o identycznej treści uzasadnienia, ale wydane przez różne organy podatkowe. Jak to możliwe? Otóż dlatego, że w postępowania prowadzone przez te organy była zaangażowana ta sama kancelaria prawna.

Podsumowując, w opisywanych postępowaniach załatwieniem sprawy podatkowej zajmują się osoby, które nie są ani uprawnione, ani zobowiązane do działania w imieniu organu podatkowego. Ich działania to czynności realizowane bez jakiejkolwiek podstawy prawnej i które nie mogą być traktowane jako czynności organu podatkowego. Stanu wskazanej bezprawności angażowania osób trzecich do prowadzenia postępowania podatkowego nie usuwa pozorowana asysta pracowników organu. W praktyce pracownicy ci nie znają sprawy i nie mają jakiegokolwiek wpływu na jej rozstrzygnięcie.

W świetle poczynionych wyżej rozważań oczywiste jest, że outsourcing funkcji urzędu narusza fundamentalne zasady prowadzenia postępowania podatkowego. Naruszenie tych zasad jest tak rażące, że skutkuje nieważnością decyzji wydanej w wyniku postępowania, które prowadziła osoba niebędąca pracownikiem organu. Możemy wręcz mówić o naruszeniu pewnego sacrum tego, co w postępowaniu władczym organu administracji publicznej jest święte i powinno być szczególnie chronione.

Powierzenie rozstrzygnięcia sprawy podmiotowi zewnętrznemu profanuje akt władczy administracji publicznej, sprowadzając go do poziomu „usługi prawnej”. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że osoby działające w imieniu zewnętrznego podmiotu są być może lepiej merytorycznie przygotowane do rozstrzygnięcia skomplikowanej sprawy podatkowej. To, że profesjonalny aktor odprawi liturgię mszy świętej w sposób, który poruszy wiernych nieporównywalnie bardziej, niż jest w stanie uczynić to wikary, proboszcz, czy nawet biskup, nie oznacza, że tego rodzaju performance będzie mszą świętą. Słowa aktora, nawet najpiękniej wypowiedziane, nie spowodują tego, że zadzieje się to, co jest istotą mszy świętej i w co wierzą jej uczestnicy. Dlatego też decyzja wydana w wyniku postępowania prowadzonego przez osoby nieuprawnione jest decyzją nieważną z mocy prawa. Korzysta jedynie z domniemania legalności. Pozostawanie takiej decyzji w obrocie prawnym narusza zasady praworządności i jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawa, i w każdym przypadku decyzja taka powinna być uchylona.