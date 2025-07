Jak odpowiedzieć na 30-proc. cła Trumpa?

Jednak nie wystarczy oburzać się na Trumpa, że takich rzeczy jak 30-proc. cła sojusznikom z NATO się nie robi. I nawet jeśli to tylko jego taktyka negocjacyjna zmierzająca do dociśnięcia drugiej strony na ostatniej prostej rozmów handlowych, to Europa musi na taki mocny argument znaleźć równie mocną odpowiedź.

Wierzę, że – podobnie jak w czasie pierwszej kadencji Trumpa – Bruksela znajdzie skuteczny zestaw środków odwetowych wymierzonych w produkty z tych stanów, które głosują na Republikanów. Niech wyperswadują prezydentowi wrogie działania wobec Europy. Możliwe jednak, że tym razem to się nie uda. A wtedy trzeba będzie sięgnąć po grubszą pałkę.

Czy europejski podatek cyfrowy powstrzyma Trumpa?

Czas przekonać amerykańskie giganty cyfrowe, by one z kolei przekonały własnego prezydenta do koncyliacyjnej postawy wobec Europy. Dzięki swoim przewagom innowacyjnym robią przecież świetne interesy w Europie, na rynku z 450 milionami przeważnie zamożnych konsumentów.

Współpraca ta powinna być obopólnie korzystna. Tymczasem w powszechnej opinii Europejczyków bigtechy nie dzielą się wystarczająco dobrze z nami uzyskanymi tu zyskami, które wędrują za Atlantyk.

Lekarstwem na to miał być podatek cyfrowy. Jednak amerykańskim gigantom łatwo przychodzi lobbowanie w poszczególnych krajach UE (także w Polsce), by nie wprowadzały go u siebie. Może więc pora na znalezienie podobnego instrumentu na poziomie europejskim.