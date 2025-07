Putin wzywa Iran do podpisania umowy nuklearnej o „zerowym wzbogacaniu”

Rosja popiera umowę, Iran rozczarowany

Putin i inni rosyjscy urzędnicy wielokrotnie w ostatnich tygodniach wyrażali poparcie dla umowy o „zerowym wzbogacaniu” i zachęcali Irańczyków do negocjacji korzystnych dla obu stron. Jeden z europejskich dyplomatów, znający szczegóły rozmów, przyznał jednak, że Iran nie zamierza rozważać takiego rozwiązania.

Stanowisko Putina nabiera szczególnego znaczenia w kontekście szerokiego wsparcia, jakiego Iran udzielił Rosji podczas konfliktu na Ukrainie, dostarczając m.in. setki dronów i pocisków. Po 12-dniowej wojnie irańskie władze były rozczarowane brakiem znaczącej pomocy ze strony Rosji poza oficjalnymi oświadczeniami.

Rosjanie jasno dali do zrozumienia, że w przypadku zawarcia porozumienia są gotowi odebrać Iranowi zapasy wysoko wzbogaconego uranu. Jednocześnie Moskwa zadeklarowała, że dostarczy Iranowi uran wzbogacony do poziomu 3,67 proc. do celów energetycznych oraz niewielkie ilości uranu wzbogaconego do 20 proc. do reaktora badawczego w Teheranie i produkcji izotopów, co ma służyć pokojowym celom.