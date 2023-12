Prof. Adam Strzembosz: Prezydent utrudnia prace rządu

Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed rządem Donalda Tuska?

Przywrócenie praworządności należy do czołowych problemów, które trzeba rozwiązać, co jest szalenie trudne. To, co zrobił pan minister Ziobro z kolegami, swoim szefem na Nowogrodzkiej, z posłami i senatorami, to jest zbrodnia. Zbrodnia w kategoriach moralnych, bo nie chcę wypowiadać się co do kwalifikacji prawno-karnych.

Dlaczego?

Zniszczyć cały wymiar sprawiedliwości, zakwestionować status połowy sędziów, to można było wykonać tylko w wydaniu niedawnego ministra. Doszło do sfałszowania składu Krajowej Rady Sądownictwa. Od początku było jasne, że piętnastu sędziów, a więc większość w KRS, wybierają sędziowie. Złamanie tej zasady, spowodowanie, że partia powołała tych piętnastu sędziów, doprowadziło do niesłychanej tragedii. Sędziowie tak powoływani przez prezydenta, na wniosek takiej KRS, której skład był rażąco sprzeczny z tym, co bardzo dokładnie określiła Konstytucja RP, to było coś niesłychanego i wymaga postępowania ze stwierdzeniem, aż do usunięcia z wymiaru sprawiedliwości. To wszystko spowodowało, że organizowano coraz większe rzesze ludzi, których nazywano sędziami, ale nie byli oni prawidłowo powołani. Pan prezydent mówi, że jego błogosławieństwo wystarczy za wszystkie elementy składowe powołania sędziego.