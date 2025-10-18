Podcast „Rzecz o geopolityce”: Europa straciła swoje wartości? Chiny w kryzysie wewnętrznym

Aktualizacja: 18.10.2025 20:27 Publikacja: 18.10.2025 20:00
W pierwszej części odcinka rozmawiamy o tym, czy Europa wciąż może być uznawana za mocarstwo, o jej sile kulturowej, politycznej i gospodarczej, a także o tym, dlaczego potrzebuje dziś więcej asertywności i „hard power”. W drugiej części przyglądamy się wewnętrznym wyzwaniom Chin: starzejącemu się społeczeństwu, nierównościom, presji edukacyjnej i logice bezpieczeństwa, która coraz mocniej determinuje chińską politykę wewnętrzną i zagraniczną.
Prof. Kamil Zajączkowski podkreśla, że współczesne pojęcie „europejskości” wiąże się dziś z niepewnością i znakiem zapytania. „Stoimy przed wielkim wyzwaniem, jak funkcjonować w coraz bardziej niepewnych czasach. Ostatnie 35 lat to był złoty okres dla Polski i Europy, ale dziś czeka nas redefinicja tego, co znaczy europejskie” – mówił Zajączkowski. Wskazuje, że Europa przez lata budowała swoją potęgę na kulturze, demokracji i prawach człowieka, jednak dziś potrzebuje także „hard power”.
Czytaj więcej
Premier Viktor Orbán odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Szef węgierskiego rządu prz...
Profesor zauważa, że Unia Europejska pozostaje mocarstwem cywilnym i normatywnym, ale traci konkurencyjność wobec USA i Chin. „Na 50 największych firm technologicznych tylko cztery są europejskie” – przypomina. Jego zdaniem Unia musi wzmacniać współpracę z NATO i USA, rozwijać europejski filar bezpieczeństwa, ale też odzyskać zdolność produkcyjną i gospodarczą. „Europa potrzebuje więcej asertywności i odporności. Musimy umieć reagować na wstrząsy energetyczne, na działania Chin i Rosji” – podkreśla. Według Zajączkowskiego Chiny, Rosja, Iran i Korea Północna tworzą dziś „kwartet chaosu”, który korzysta na słabości Zachodu. „Bezpieczeństwo kosztuje – jeśli chcemy być bardziej bezpieczni, musimy być gotowi za to zapłacić”.
Dr. Alicja Bachulska podkreśla, że mimo dynamicznego rozwoju gospodarczego i technologicznego, Chiny stoją dziś w obliczu poważnych wyzwań wewnętrznych. Starzejące się społeczeństwo, nierówności regionalne i system HU-KO ograniczający prawa migrantów miejskich, presja edukacyjna i zawodowa młodych ludzi oraz rosnąca automatyzacja rynku pracy tworzą złożony obraz kraju.
Czytaj więcej
Dwóch czołowych chińskich generałów zostało usuniętych z szeregów rządzącej Chinami Komunistyczne...
Władze starają się przeciwdziałać tym problemom poprzez narracje prorodzinne, wspieranie konsumpcji krajowej i inwestycje w technologie, jednak głównym paradygmatem chińskiej polityki pozostaje logika bezpieczeństwa, która kształtuje zarówno politykę gospodarczą, jak i międzynarodową.
„Pokolenie wchodzące teraz na rynek pracy prawdopodobnie nie osiągnie lepszego standardu życia niż ich rodzice” – zauważa Bachulska. Ograniczony dostęp badaczy do realiów wewnętrznych Chin i brak szerokiej wiedzy w Europie sprawiają, że wiele decyzji politycznych może opierać się na niepełnym obrazie sytuacji, co w dłuższej perspektywie rodzi ryzyka dla relacji międzynarodowych i konkurencyjności gospodarczej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W pierwszej części odcinka rozmawiamy o tym, czy Europa wciąż może być uznawana za mocarstwo, o jej sile kulturowej, politycznej i gospodarczej, a także o tym, dlaczego potrzebuje dziś więcej asertywności i „hard power”. W drugiej części przyglądamy się wewnętrznym wyzwaniom Chin: starzejącemu się społeczeństwu, nierównościom, presji edukacyjnej i logice bezpieczeństwa, która coraz mocniej determinuje chińską politykę wewnętrzną i zagraniczną.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nadal intensywnie pracuje na rzecz osiągnięcia pokoju, jednak cierpl...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski, po nocnym ataku Rosj...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA oczekują od Japonii, że ta przestani...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Brukseli spotykają się w środę ministr...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po rosyjskim nalocie na Charków ok. 30 t...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas