Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego czołowi chińscy generałowie zostali usunięci z armii i partii?

Dlaczego objęcie śledztwem gen. He Weidonga to wyjątkowy przypadek?

Kiedy można spodziewać się kolejnych decyzji dotyczących kierownictwa Komunistycznej Partii Chin?

Z armii i Komunistycznej Partii Chin został usunięty generał He Weidong, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej. To trzeci członek kierującej de facto chińską armią Komisji, który został usunięty z urzędu. Gen. Weidong był też członkiem liczącego 24 osoby Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin.

Gen. Weidong został objęty śledztwem ws. korupcji. Jest pierwszym członkiem obecnego Biura Politycznego KPCh, który został objęty takim śledztwem.

Rzecznik resortu obrony Chin płk Zhang Xiaogang poinformował, że łącznie śledztwem ws. korupcji objętych jest dziewięciu wysokiej rangi przedstawicieli chińskiej armii. Wszyscy mieli zostać ukarani usunięciem z partii i z szeregów wojska.