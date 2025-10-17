Reklama
Chiny: Trzęsienie ziemi na szczycie armii. Czołowy generał wyrzucony z partii

Dwóch czołowych chińskich generałów zostało usuniętych z szeregów rządzącej Chinami Komunistycznej Partii Chin i z armii za „poważne naruszenia dyscypliny i prawa”. O karach dla generałów poinformowało Ministerstwo Obrony Chin.

Publikacja: 17.10.2025 12:54

Gen. He Weidong

Gen. He Weidong

Foto: REUTERS/Florence Lo

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego czołowi chińscy generałowie zostali usunięci z armii i partii?
  • Dlaczego objęcie śledztwem gen. He Weidonga to wyjątkowy przypadek?
  • Kiedy można spodziewać się kolejnych decyzji dotyczących kierownictwa Komunistycznej Partii Chin?

Z armii i Komunistycznej Partii Chin został usunięty generał He Weidong, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej. To trzeci członek kierującej de facto chińską armią Komisji, który został usunięty z urzędu. Gen. Weidong był też członkiem liczącego 24 osoby Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin. 

Chiny: Z Centralnej Komisji Wojskowej usunięto pierwszego generała w służbie czynnej od czasu Rewolucji Kulturalnej

Gen. Weidong został objęty śledztwem ws. korupcji. Jest pierwszym członkiem obecnego Biura Politycznego KPCh, który został objęty takim śledztwem. 

Rzecznik resortu obrony Chin płk Zhang Xiaogang poinformował, że łącznie śledztwem ws. korupcji objętych jest dziewięciu wysokiej rangi przedstawicieli chińskiej armii. Wszyscy mieli zostać ukarani usunięciem z partii i z szeregów wojska. 

Czytaj więcej

Chiny skokowo zwiększyły dostawy części do dronów
Handel
Chiny skokowo zwiększyły dostawy części do dronów
Płk Zhang wyjaśnił, że wszyscy ukarani „poważnie naruszyli partyjną dyscyplinę”. Dodał, że są podejrzani o popełnienie bardzo poważnych przestępstw. Kwoty, o których mowa w śledztwie dotyczącym korupcji mają być wysokie, „natura popełnionych przestępstw bardzo poważna”, a ich wpływ „wyjątkowo negatywny” – mówił płk Zhang.

Oprócz gen. He śledztwem objęty jest inny członek Centralnej Komisji Wojskowej Chin adm. Miao Hua, dyrektor Departamentu Pracy Politycznej Komisji. 

67-letni gen. He był trzecim najwyższym rangą generałem w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej

Odwołanie He to pierwszy przypadek usunięcia pełniącego służbę generała z Centralnej Komisji Wojskowej od czasu Rewolucji Kulturalnej z lat 1966-1976. Gen. He nie pojawiał się publicznie od marca, ale dotychczas nie informowano, że został objęty śledztwem. 

67-letni gen. He był trzecim najwyższym rangą generałem w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Dotychczas uważany był za bliskiego współpracownika prezydenta Xi Jinpinga, głównodowodzącego armią. 

Inni objęci śledztwem i poddani sankcjom generałowie to m.in. gen.  Wang Xiubin, były zastępca dyrektora wykonawczego Centrum Dowodzenia Operacji Połączonych Centralnej Komisji Wojskowej; 

Gen. Lin Xiangyang, były dowódca Dowództwa Teatru Wschodniego, gen. Qin Shutong, były komisarz polityczny armii, adm. Yuan Huazhi, były komisarz polityczny marynarki wojennej, gen. Wang Houbin, były dowódca Wojsk Rakietowych i gen. Wang Chunning, były dowódca Ludowego Wojska Polskiego. 

Informacja o usuniętych z partii generałach tuż po posiedzeniu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin

Ogłoszenie o usunięciu z partii gen. He i adm. Miao wydano na kilka dni przed posiedzeniem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, liczącego 200 członków organu kierowniczego partii, który ma zebrać się na czwartym plenum w Pekinie. 

Kolejne decyzje personalne, takie jak usuwanie członków Komitetu Centralnego, mają zostać sformalizowane w czasie spotkania. 

Adm. Miao został usunięty z Centralnej Komisji Wojskowej w czerwcu, po tym, jak objęto go w listopadzie 2024 roku. śledztwem ws. „poważnych naruszeń dyscypliny”. 

Rok 2023: Zniknięcie i dymisja ministra obrony Chin

W październiku 2023 roku władze w Pekinie poinformowały, że minister obrony Chin Li Shangfu stracił stanowisko ministra oraz stanowisko w chińskiej Radzie Państwa. Li przestał pojawiać się publicznie dwa miesiące wcześnie, po zaledwie kilku miesiącach na stanowisku. 

W 2016 roku Li został zastępcą dowódcy nowo powołanych Strategicznych Sił Wsparcia - elitarnej formacji mającej przyspieszyć rozwój potencjału armii w przestrzeni kosmicznej i w cyberprzestrzeni. Od 2017 roku był odpowiedzialny za zakupy dla wojska kierując Departamentem Rozwoju Sprzętu w Centralnej Komisji Wojskowej.

W lipcu pojawiła się informacja, że Departament odpowiedzialny za zakupy, którym kierował Li, dokonuje przeglądu zakupów i wzywa przedstawicieli opinii publicznej do informowania na temat nieprawidłowości, które mogły mieć miejsce od 2017 roku. We wrześniu Reuters podawał, że Li jest objęty śledztwem w związku z oskarżeniami o korupcję.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Pekin Osoby Xi Jinping

