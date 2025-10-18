Masowe protesty przeciwko polityce Donalda Trumpa. W USA manifestują pod hasłem „Żadnych królów”

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie hasła i przekonania przyświecały masowym protestom przeciwko Donaldowi Trumpowi?

Gdzie odbywały się największe zgromadzenia uczestników protestów w USA?

Czym charakteryzuje się ruch „Żadnych królów” i jakie inicjatywy wspierają jego działania? Jakie reakcje i opinie wywołały protesty wśród Republikanów oraz Donalda Trumpa?

Jakie argumenty prezydent Trump przedstawił, aby uzasadnić swoje działania podczas zamknięcia rządu?

Tłumy uczestników wypełniły Times Square w Nowym Jorku oraz ustawiły się wzdłuż Alei Pensylwanii w Waszyngtonie. W sobotę po południu wielkie grupy demonstrantów zgromadziły się w wielu miejscach, by wyrazić sprzeciw wobec rządów Donalda Trumpa, na tle napięć związanych z zaostrzeniami w polityce imigracyjnej i zdrowotnej oraz rozmieszczeniem wojsk na terenach kontrolowanych przez demokratyczne władze miast w celu walki z przestępczością. Uczestnicy nieśli transparenty „Żadnych królów” czy „Miliarderzy zabijają Stany Zjednoczone”.

Protesty te są wyrazem niezadowolenia z drugiej kadencji Trumpa, którego notowania w ciągu niespełna 10 miesięcy rządów radykalnie spadły.

Organizatorzy spodziewali się udziału milionów osób w około 2 600 lokalizacjach w całym kraju, z największymi zgromadzeniami w Waszyngtonie, Nowym Jorku i Chicago.