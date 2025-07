Początkowo amerykańskie media sugerowały, że Kijów dostanie teraz amerykańskie rakiety dalekiego zasięgu. W trakcie jednej z telefonicznych rozmów z Zełenskim Trump miał pytać go, dlaczego nie atakuje Moskwy, i radzić, by „zwrócił uwagę” na Petersburg. Oba miasta były już atakowane ukraińskimi dronami, ale oczywiście amerykańskie rakiety lepiej by sobie poradziły.

Czy obietnice Trumpa to gruszki na wierzbie?

Obecnie jednak nic nie wskazuje na to, by Ukraińcy mieli dostać broń dalekiego zasięgu. Teraz mowa jest już tylko o tzw. bombach kierowanych (do ok. 150 km zasięgu) i rakietach małego zasięgu. Nawet więc nie będą mogli skutecznie zaatakować lotnisk rosyjskiego lotnictwa taktycznego.

Przede wszystkim jednak Ukraińcom brakuje obrony przeciwlotniczej przed zmasowanymi rosyjskimi uderzeniami powietrznymi na miasta.

Teraz Donald Trump obiecuje dostawę aż 17 zestawów Patriot – wystarczyłoby ich do skutecznej obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi i pociskami kierowanymi. Wcześniej prezydent Zełenski prosił o dziesięć. Ale…