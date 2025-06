Rusłan Szoszyn: 6000 zamrożonych zwłok albo jak zapamiętamy Rosję Putina

Od kilku dni nie daje mi jednak spokoju wypowiedź Władimira Miedinskiego, który stoi na czele rosyjskiej delegacji podczas negocjacji z Ukrainą. – W trybie jednostronnym przekazujemy stronie ukraińskiej 6 tys. zamrożonych ciał poległych ukraińskich żołnierzy i oficerów. […] Przekażemy te ciała Ukrainie w sposób zorganizowany specjalnym transportem – mówił 2 czerwca w Stambule.

W środę powtórzył to samo w rozmowie z Putinem. Bez emocji, z rozpiętym kołnierzem koszuli i niechlujnie wiszącym krawatem, w sposób niezwykle rutynowy przeszedł do kolejnych tematów stambulskich negocjacji. Jeżeli byłemu ministrowi kultury tak łatwo przechodzi przez gardło „6 tys. zamrożonych ciał”, to jaką wartość ma życie człowieka dla putinowskich generałów?

Ile jest warte życie człowieka w Rosji Władimira Putina?

Są rzeczy, których człowiek nie chce widzieć, nie chce sobie wyobrażać i nie chce pamiętać. Są kwestie, które powinny umieć na bieżąco załatwiać między sobą nawet kraje znajdujące się w stanie wojny. Przekazanie zwłok poległych żołnierzy do takich kwestii należy w pierwszej kolejności. Z jakichś powodów Rosja czekała, aż w tamtejszych chłodniach zgromadzi się aż 6 tys. ciał Ukraińców (prezydent Zełenski mówi, że jedynie 15 proc. z nich zidentyfikowano).

Nie można wykluczyć, że nawet poległych żołnierzy Rosja traktuje jako broń swojej maszyny propagandowej, która nieustannie próbuje demotywować ukraińskich żołnierzy. Tak czy inaczej Rosja Władimira Putina będzie kojarzyła się z wypełnionymi zwłokami chłodniami, nie z baletem, muzyką czy literaturą.