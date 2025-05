Zimą ubiegłego roku „Ukraińska Prawda” podliczyła, że w tamtejszym systemie podatkowym widniało ponad 11,1 miliona mężczyzn w wieku poborowym (25–60 lat). Około 3 milionów z nich przebywa na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy, a około miliona wyjechało za granicę. Do tego około 1,5 miliona mężczyzn ma orzeczoną niepełnosprawność. Poza tym około miliona Ukraińców (mniej więcej tylu walczy dzisiaj na frontach wojny) w wieku poborowym „wyparowało” – nigdzie nie pracują, nie płacą podatków, nie studiują i nie korzystają z żadnych usług państwa.

Czy Ukraińcy potępiają ukrywających się przez wojskiem? Nie do końca

Do końca nie wiadomo, ilu ukrywających się przed wojskiem mężczyzn przebywa na terenie kraju, a ilu uciekło za granicę. W styczniu informowano, że wśród ściganych listem gończym Ukraińców jest już około 500 tysięcy mężczyzn, którzy chowają się przed poborem. Nad Dnieprem często dochodzi do zatrzymań urzędników, lekarzy lub funkcjonariuszy różnych służb, którzy za łapówki umożliwiają ucieczkę z kraju przez tzw. zieloną granicę.

W poniedziałek ukraińska Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) poinformowała o zatrzymaniu deputowanego jednej z rad obwodowych w zachodniej Ukrainie (szczegółów nie podano), który „załatwiał” rodakom ucieczkę z kraju za 10 tysięcy euro.

Jako obywatel mogę ich posądzać o tchórzostwo i zdradę. Ale nie mogę tego robić jako psycholog. prof. Wadym Wasiutyński, ukraiński psycholog społeczny z Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych

– Gdyby te 6 milionów mężczyzn stawiło się do centrów uzupełnień, na froncie na pewno nie brakowałoby ludzi. Jako obywatel mogę ich posądzać o tchórzostwo i zdradę. Ale nie mogę tego robić jako psycholog. Każdy człowiek ma powody, by się bać – mówi „Rzeczpospolitej” kijowski psycholog społeczny prof. Wadym Wasiutyński z Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych. – Przypuszczam, że najwyżej 3 proc. mężczyzn w wieku poborowym z chęcią idzie na wojnę. Większość się do tego nie pali, a część pod żadnym warunkiem nie chce iść do wojska, bo np. boją się osierocić swoje dzieci – dodaje.