„Trzeba rozgromić Ukrainę”. Do czego tak naprawdę dąży Rosja w wojnie z Ukrainą?

– Myślę, że w memorandum znajdzie się żądanie wycofania ukraińskich wojsk z terytorium Rosji (chodzi o okupowane częściowo przez Kreml ukraińskie obwody doniecki, ługański, chersoński i zaporoski – red.). Nikt nie zrezygnował też z żądań dotyczących demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. Rosja będzie też upominała się o status języka rosyjskiego i Cerkiew prawosławną (patriarchatu moskiewskiego – red.) – mówi „Rzeczpospolitej” Siergiej Markow, znany moskiewski politolog sympatyzujący z Kremlem.

Uważa, że Putin w najbliższym czasie nie zgodzi się na zawieszenie broni. – Rosja stosuje taktykę tysiąca cięć i uważa, że prędzej czy później doprowadzi do załamania frontu ukraińskiego. Czy to się uda? Do końca tego roku będziemy wiedzieli – dodaje. Jak twierdzi, wśród rządzących w Rosji dominuje opinia, że Trump prędzej czy później „umyje ręce od Ukrainy i Europy”.

Jak zmusić Putina do zatrzymania wojny? Były szef MSZ Ukrainy: tylko siłą

Nasi rozmówcy w Kijowie nie wierzą w to, że rozpoczęte w Stambule rozmowy pokojowe z Rosjanami w namacalnej przyszłości przyniosą Ukraińcom pokój.

– Te rozmowy nie mają żadnych perspektyw. To jedynie zasłona dymna, którą wykorzystując, Rosjanie chcą nadal oszukiwać Donalda Trumpa. Ludzie rządzący na Kremlu chcą kontynuować wojnę, blefować i w nieskończoność prowadzić negocjacje, udając, że chcą pokoju. Miałem nieszczęście uczestniczyć w tego typu negocjacjach – mogą trwać latami bez żadnego skutku – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Ohryzko, były szef ukraińskiego MSZ. – W Stanach Zjednoczonych muszą zrozumieć, że tylko siłą można zmusić Rosję do zatrzymania wojny. Putin to zrobi wtedy, gdy go naprawdę zaboli – dodaje.