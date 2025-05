Rozmowy pokojowe z Rosją. Ukraińcy wyznaczyli Zełenskiemu czerwone linie

Sondaże nad Dnieprem nie pozostawiają złudzeń. Zdecydowana większość Ukraińców jest zmęczona wojną. Z najnowszego badania ośrodka „Rejting” wynika, że aż 74 proc. ankietowanych chce, by władze w Kijowie dążyły do 30-dniowego zawieszenia broni i nie stawiały Rosji żadnych wstępnych warunków. Jeżeli zaś chodzi o wznowione w Stambule rokowania pokojowe Rosji z Ukrainą i dalsze negocjacje z Kremlem, nastroje Ukraińców są już znacznie bardziej niejednoznaczne. Poza zawieszeniem broni rodacy w zasadzie nie pozostawiają Wołodymyrowi Zełenskiemu większego pola do kompromisu z Rosją.

Reklama

Rozmowy pokojowe Rosji z Ukrainą. Politolog: szereg ustępstw może doprowadzić do upadku ukraińskiej państwowości

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) przedstawił kilka dni temu Ukraińcom trzy (najczęściej opisywane przez media) scenariusze zakończenia wojny w Ukrainie.

Pierwszy (odrzuca go 61 proc. Ukraińców) zakłada, że Rosja utrzyma kontrolę nad okupowanymi terenami, a Stany Zjednoczone uznają rosyjską aneksję Krymu. W zamian za zawieszenie broni UE i USA miałyby też znieść wszystkie nałożone dotychczas na Rosję sankcje. Ukraina zaś mogłaby integrować się z UE.

Drugi scenariusz jest znacznie gorszy, nie zgadza się na to 82 proc. ankietowanych. Zakłada, że siły ukraińskie wycofają się z okupowanych częściowo przez Rosjan obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Co więcej, Ukraina miałaby uznać wszystkie rosyjskie podboje, znacząco zredukować liczebność swojej armii, na zawsze zapomnieć o NATO i zgodzić się na zniesienie wszystkich sankcji nałożonych na Rosję.