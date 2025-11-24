Aktualizacja: 24.11.2025 19:03 Publikacja: 24.11.2025 17:21
Patryk M. ps. "Wielki Bu" (C) wyprowadzany z siedziby Sądu Rejonowego Lublin-Zachód
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
– W piśmie jakie wpłynęło do sądu mowa jest o obrazie zasad postępowania karnego – powiedziała Radiu Lublin rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Marta Śmiech. – Obrońca domaga się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze nieizolacyjnym. Proponowane jest poręczenie przy kwocie 500 tysięcy złotych, dozór policji z obowiązkiem zgłaszania się dwa razy w tygodniu do właściwej jednaki policji, połączony z zakazem kontaktowania się ze świadkami i współpodejrzanymi występującymi w sprawie i zakaz opuszczania kraju.
Zażalenie na tymczasowy areszt wobec „Wielkiego Bu” wpłynęło do Sądu Rejonowego w Lublinie. Pismo czeka na rozpoznanie i wyznaczenie posiedzenia.
Przypomnijmy, że Patryk M. w połowie listopada, usłyszał pięć zarzutów prokuratorskich. Dotyczą udziału Patryka M. w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie województwa pomorskiego, a także innych regionów Polski oraz na terytorium Królestwa Niderlandów i Hiszpanii. Jak informowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej, grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuany, kokainy, amfetaminy (również płynnej), haszyszu, mefedronu, klefedronu oraz ekstazy.
„Wielki Bu” jest podejrzany m.in. o: uczestnictwo w obrocie 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ok. 850 tys. zł oraz 2 kg amfetaminy o wartości ok. 60 tys. zł, z czego, jak podaje prokuratura, uczynił sobie stałe źródło dochodu. Ponadto zarzuty dotyczą także udziału w kradzieży z włamaniem samochodu marki Audi Q7 o wartości 60 tys. zł, w którym następnie przerobiono numery identyfikacyjne VIN, a także oszustwa przy jego sprzedaży za kwotę 41 tys. zł, co doprowadziło nabywcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Czyn ten Patryk M. popełnił w warunkach recydywy.
Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska przekazała, że Patryk M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o utrzymanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i dalsze jego stosowanie do 4 lutego 2026 r.
