Prokuratura: są zarzuty i wniosek o areszt dla „Wielkiego Bu”

Zarzuty dotyczą udziału Patryka M. w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie województwa pomorskiego, a także innych regionów Polski oraz na terytorium Królestwa Niderlandów i Hiszpanii. Jak informuje prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej, grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuany, kokainy, amfetaminy (również płynnej), haszyszu, mefedronu, klefedronu oraz ekstazy.

Patryk M. jest podejrzany m.in. o: uczestnictwo w obrocie 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ok. 850 tys. zł oraz 2 kg amfetaminy o wartości ok. 60 tys. zł, z czego, jak podaje prokuratura, uczynił sobie stałe źródło dochodu. Ponadto zarzuty dotyczą także udziału w kradzieży z włamaniem samochodu marki Audi Q7 o wartości 60 tys. zł, w którym następnie przerobiono numery identyfikacyjne VIN, a także oszustwa przy jego sprzedaży za kwotę 41 tys. zł, co doprowadziło nabywcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Czyn ten Patryk M. popełnił w warunkach recydywy.

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska przekazała, że Patryk M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o utrzymanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i dalsze jego stosowanie do 4 lutego 2026 r.

Kim jest „Wielki Bu” i dlaczego chciał azylu politycznego w Niemczech?

„Wielki Bu” jest znany szerzej z udziału we freak-fightowych galach MMA. Stało się o nim głośno przed wyborami prezydenckimi, gdy chwalił się w mediach społecznościowych znajomością z Karolem Nawrockim. Sam prezydent twierdził, że jego związki z Patrykiem M. ograniczały się do sparingów bokserskich.