„Wielki Bu” chce azylu w Niemczech. Jego adwokat mówi o rozgrywkach politycznych w Polsce

Patryk M., pseudonim „Wielki Bu”, oczekujący w hamburskim areszcie na ekstradycję do Polski, wystąpił o przyznanie mu azylu politycznego w Niemczech - informuje portal tvn24.pl. Było o nim głośno podczas ostatniej kampanii prezydenckiej, kiedy opublikował zdjęcie z Karolem Nawrockim.

Publikacja: 30.10.2025 08:10

„Wielki Bu” chce azylu w Niemczech. Jego adwokat mówi o rozgrywkach politycznych w Polsce

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem i przemytem narkotyków. Został zatrzymany we wrześniu w Hamburgu, kiedy próbował odlecieć samolotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Już po zatrzymaniu odmówił dobrowolnej ekstradycji. Zgodnie z procedurą oznacza to, że o jego ewentualnym przekazaniu do Polski będzie decydował sąd w Hamburgu. Jak podaje portal tvn24.pl, Patryk M. nie czekając na decyzję niemieckiego sądu, złożył wniosek o przyznanie azylu politycznego przez władze w Berlinie.

Ten fakt potwierdził reprezentujący "Wielkiego Bu" przed niemieckimi urzędami hamburski adwokat Gregor P. Jezierski. - Chcemy wykazać przed sądem a także przed urzędem do spraw imigracji, że w sprawie mojego klienta istnieje uzasadniona obawa, że stanie się on obiektem rozgrywek politycznych między rządem a urzędem Prezydenta – powiedział prawnik cytowany przez portal. 

Wcześniej „Wielki Bu” próbował otrzymać list żelazny, ale wniosek w tej sprawie odrzucił niedawno lubelski sąd. Jego obrońca odwołał się od tej decyzji do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który wkrótce ostatecznie rozstrzygnie kwestię listu żelaznego.

"Wielki Bu" - gale freakfightowe, wyrok za porwanie i zdjęcie z Karolem Nawrockim

35-letni Patryk M. stał się znany przede wszystkim za sprawą występów na galach freakfightowych. Na co dzień prowadzi w Gdańsku firmę budowlaną, jest też znany w środowisku kibicowskim Lechii. Pseudonim nawiązuje do jego wzrostu i wagi –  „Wielki Bu” mierzy prawie dwa metry i waży ok. 130 kg. W 2022 r. zadebiutował jako bokser na gali Rocky Boxing Night. Rok później spróbował swoich sił w MMA. Na galach MMA freak fighter wygrał kilka walk.

W 2017 r. Patryk M. został aresztowany w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z prostytucji. Został skazany za porwanie i odsiedział dwa lata w więzieniu.

W maju 2024 r. M. opublikował zdjęcie z Karolem Nawrockim w jego gabinecie w IPN, a w sierpniu kolejne – z kawiarni, z podpisem: „Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać”. Wówczas opinia publiczna dowiedziała się o jego kryminalnej przeszłości – senator Krzysztof Kwiatkowski komentował w mediach znajomość „Wielkiego Bu” z kandydatem na prezydenta. Patryk M. złożył pozew przeciwko senatorowi za naruszenie dóbr osobistych, ale sąd go oddalił.

