– Wygraliśmy. Wygraliśmy proces z Patrykiem Masiakiem "Wielkim Bu". Nie zamknie mi ust. Mogę mówić o tym, że "Bu" jest byłym kryminalistą i długoletnim znajomym Karola Nawrockiego, kandydata PiS-u na prezydenta – poinformował w serwisie X senator KO Krzysztof Kwiatkowski.

Co łączy "Wielkiego Bu" z Karolem Nawrockim

Patryk Masiak, zwany też „Bułą”, to były członek gangu sutenerów, skazany za porwanie, a obecnie zawodnik MMA. W mediach zrobiło się o nim głośno z powodu fotografii, jakie "Wielki Bu" opublikował na Instagramie, mogących świadczyć o zażyłych relacjach łączących go z szefem IPN i kandydatem na prezydenta RP Karolem Nawrockim. Do mediów wyciekł także raport sporządzony dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przed ogłoszeniem kandydata tej partii na prezydenta, w którym zwrócono uwagę na związki prezesa IPN ze środowiskiem pseudokibiców.

Sam Nawrocki przyznał w rozmowie z „Rzeczpospolitą", że on i ”Wielki Bu” poznali się z powodu pasji do boksu – prezes IPN trenował tę dyscyplinę w przeszłości. Jak jednak zapewniał, nie miał pojęcia o jego kryminalnej przeszłości.

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski kilkakrotnie wypowiedział się publicznie na temat tej znajomości kandydata na prezydenta RP, co skłoniło Patryka Masiaka do wytoczenia mu procesu o ochronę dóbr osobistych. Zażądał od senatora 50 tys. zadośćuczynienia oraz zakazu wypowiadania się na temat jego kryminalnej przeszłości oraz znajomości z Karolem Nawrockim.