„Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji i współpracy z niemiecką policją. Do zatrzymania doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich” – poinformowano na koncie Polska Policja w serwisie X.

Wpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego potwierdza, że chodzi o "Wielkiego Bu".

Kim jest "Wielki Bu"?

35-letni Patryk M. stał się znany przede wszystkim za sprawą występów na galach freakfightowych. Na co dzień prowadzi w Gdańsku firmę budowlaną, jest też znany w środowisku kibicowskim Lechii. Pseudonim nawiązuje do jego wzrostu i wagi - "Wielki Bu" mierzy prawie dwa metry i waży ok. 130 kg. W 2022 r. zadebiutował jako bokser na gali Rocky Boxing Night. Rok później spróbował swoich sił w MMA. Na galach MMA freak fighter wygrał kilka walk.

W 2017 r. Patryk M. został aresztowany w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z prostytucji. Został skazany za porwanie i odsiedział dwa lata w więzieniu.