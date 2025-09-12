Aktualizacja: 12.09.2025 18:21 Publikacja: 12.09.2025 18:00
Foto: Adobe Stock
„Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji i współpracy z niemiecką policją. Do zatrzymania doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich” – poinformowano na koncie Polska Policja w serwisie X.
Wpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego potwierdza, że chodzi o "Wielkiego Bu".
35-letni Patryk M. stał się znany przede wszystkim za sprawą występów na galach freakfightowych. Na co dzień prowadzi w Gdańsku firmę budowlaną, jest też znany w środowisku kibicowskim Lechii. Pseudonim nawiązuje do jego wzrostu i wagi - "Wielki Bu" mierzy prawie dwa metry i waży ok. 130 kg. W 2022 r. zadebiutował jako bokser na gali Rocky Boxing Night. Rok później spróbował swoich sił w MMA. Na galach MMA freak fighter wygrał kilka walk.
W 2017 r. Patryk M. został aresztowany w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z prostytucji. Został skazany za porwanie i odsiedział dwa lata w więzieniu.
W maju 2024 r. M. opublikował zdjęcie z Karolem Nawrockim w jego gabinecie w IPN, a w sierpniu kolejne – z kawiarni, z podpisem: „Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać”. Wówczas opinia publiczna dowiedziała się o jego kryminalnej przeszłości – senator Krzysztof Kwiatkowski komentował w mediach znajomość „Wielkiego Bu” z kandydatem na prezydenta. Patryk M. złożył pozew przeciwko senatorowi za naruszenie dóbr osobistych, ale sąd go oddalił.
Czytaj więcej
Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił pozew Patryka Masiaka, znanego jako "Wielki Bu", przeciwko senatorow...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji i współpracy z niemiecką policją. Do zatrzymania doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich” – poinformowano na koncie Polska Policja w serwisie X.
Dyrektywa ws. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich może znaleźć zastosowanie do klauzuli zmiennego opro...
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
Jeśli inspektor pracy uzna, że przedsiębiorca jest pracownikiem, trzeba będzie skorygować wszystkie podatkowe i...
Kandydaci na doradców podatkowych będą musieli wykazać się bardziej praktyczną wiedzą, niż dotychczas. Gdy zdadz...
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wydał zarządzenie, zgodnie z którym obsługę administracyjną rzecznika dy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas