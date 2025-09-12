Rzeczpospolita
"Wielki Bu" zatrzymany w Hamburgu. Jego zdjęcie z Karolem Nawrockim wywołało w kampanii burzę

Policjanci z CBŚP zatrzymali w Hamburgu Patryka M., pseudonim "Wielki Bu", który właśnie miał odlecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej przestępczości.

Publikacja: 12.09.2025 18:00

"Wielki Bu" zatrzymany w Hamburgu. Jego zdjęcie z Karolem Nawrockim wywołało w kampanii burzę

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

„Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji i współpracy z niemiecką policją. Do zatrzymania doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich” – poinformowano na koncie Polska Policja w serwisie X.

Wpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego potwierdza, że chodzi o "Wielkiego Bu".

Kim jest "Wielki Bu"?

35-letni  Patryk M. stał się znany przede wszystkim za sprawą występów na galach freakfightowych. Na co dzień prowadzi w Gdańsku firmę budowlaną, jest też znany w środowisku kibicowskim Lechii. Pseudonim nawiązuje do jego wzrostu i wagi - "Wielki Bu" mierzy prawie dwa metry i waży ok. 130 kg. W 2022 r. zadebiutował jako bokser na gali Rocky Boxing Night. Rok później spróbował swoich sił w MMA.  Na galach MMA freak fighter wygrał kilka walk. 

W 2017 r. Patryk M. został aresztowany w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z prostytucji. Został skazany za porwanie i odsiedział dwa lata w więzieniu.

W maju 2024 r. M. opublikował zdjęcie z Karolem Nawrockim w jego gabinecie w IPN, a w sierpniu kolejne – z kawiarni, z podpisem: „Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać”. Wówczas opinia publiczna dowiedziała się o jego kryminalnej przeszłości – senator Krzysztof Kwiatkowski komentował w mediach znajomość „Wielkiego Bu” z kandydatem na prezydenta. Patryk M. złożył pozew przeciwko senatorowi za naruszenie dóbr osobistych, ale sąd go oddalił.  

Jak sądy rozstrzygają w sprawie odsetek dla funkcjonariuszy?
"Wielki Bu" przegrał w sądzie. Chciał zakazu mówienia o relacjach z Nawrockim

Źródło: rp.pl

Prawo Karne

