Mikołaj Małecki: „Pisał do 12-latki” Naprawdę?

Łowcy pedofilów okłamali policję? Na to wygląda. Wyszły na jaw nowe fakty w sprawie „pomyłki” łowców, których niewinną ofiarę skuto i zabrano na komendę. Zdarzyło się to w listopadzie 2025 r., a o przebiegu akcji pisałem w tej rubryce tydzień temu.

Przypomnijmy: grupa samozwańczych szeryfów uznała, że Daniel jest jedną z łowionych przez nich ofiar. Dopadli chłopaka w pociągu. W obecności pasażerów oskarżyli go o kontakty z osobą poniżej lat 15. Zatrzymany zadzwonił na policję, bojąc się o swoje bezpieczeństwo. Równolegle łowcy pedofilów także wykonali telefon, zgłaszając „obywatelskie ujęcie” pedofila na gorącym uczynku przestępstwa. Daniel okazał się niewinny. Łowcy pomylili go z kimś innym.