Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Prawo jazdy dla 17-latków. Od kiedy będą mogli rozpocząć kurs?

Od 3 marca 2026 r. wejdą w życie przepisy, które pozwolą na wyrobienie prawa jazdy kategorii B przez 17-letnich kierowców. Będą jednak oni podlegali szczególnym rygorom.

Publikacja: 17.12.2025 09:13

Prawo jazdy dla 17-latków. Od kiedy będą mogli rozpocząć kurs?

Foto: AdobeStock

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Od kiedy 17-latkowie będą mogli ubiegać się o prawo jazdy kategorii B?
  • Jakie są szczególne wymagania dla 17-letnich kierowców zgodnie z nowymi przepisami?
  • Jaki jest okres próbny dla nowych kierowców i jakie są jego warunki?
  • Kiedy można rozpocząć szkolenie i podejść do egzaminu na prawo jazdy?

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada, że prawo jazdy kategorii B będzie mogła otrzymać osoba, która skończyła 17, a nie jak obecnie 18 lat. Nowe przepisy wejdą w życie 3 marca 2026 r. Wiążą się jednak z wieloma obostrzeniami, o których warto wiedzieć. Po pierwsze, taki kierowca przez pierwsze sześć miesięcy lub do ukończenia 18. roku życia nie będzie mógł samodzielnie prowadzić auta. Będzie musiał mu towarzyszyć tzw. pasażer mentor. Nie będzie musiał to być koniecznie rodzic czy opiekun prawny, lecz po prostu doświadczony kierowca (mający co najmniej 25 lat i od przynajmniej pięciu lat posiadający prawo jazdy kat. B).

To nie jedyne ograniczenia. Osoby, które zdobędą prawo jazdy w wieku 17 lat, nie będą mogły wykonywać przewozu taksówką ani przewozu okazjonalnego. Co więcej, ich uprawnienia będą ważne tylko na terenie Polski. 

Okres próbny nie tylko dla 17-latków

Wszystkich nowych kierowców ma obowiązywać tzw. okres próbny. Dla osób powyżej 18. roku życia wyniesie dwa lata, a dla 17-latków trzy. W tym czasie obowiązywać będzie zerowy limit alkoholu (0,0 promila) oraz limit 12 punktów karnych, którego przekroczenie skutkować będzie obowiązkiem ukończenia szkolenia praktycznego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Ponadto jeśli w okresie próbnym kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, okres próbny zostanie wydłużony o 2 lata.

17-latkowie będą musieli uzyskać także pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Będzie to warunek konieczny, aby przystąpić do kursu prowadzonego przez szkoły jazdy, a także aby zapisać się na egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny. Dokument ten trzeba będzie złożyć w urzędzie w momencie wyrabiania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Obowiązkowe kaski i prawo jazdy od 17 lat. Sejm zmienia prawo o ruchu drogowym
Prawo drogowe
Obowiązkowe kaski i prawo jazdy od 17 lat. Sejm zmienia prawo o ruchu drogowym

W jakim wieku będzie można przystąpić do szkolenia i egzaminu

Oprócz uzyskania wspomnianej zgody, ważny jest też wiek kandydata na kierowcę. W jakim wieku będzie mógł on rozpocząć szkolenie, a kiedy podejść do egzaminu? Na ten temat mówił w najnowszym odcinku branżowego programu "Dyskusja na Ratuszowej" Marcin Kiwit, egzaminator nadzorujący w WORD w Olsztynie. Jak przypomniał, w dniu 3 marca 2026 r. granicą wieku dla uzyskania uprawnienia prawa jazdy kategorii B będzie już nie 18, ale 17 lat. – W związku z tym, że pozostałe przepisy ustawy o kierujących pojazdami w zakresie możliwości przystąpienia do szkolenia i do egzaminu nie uległy zmianie, mówi się tak: od 3 marca może uzyskać prawo jazdy kategorii B mając lat 17, ale do szkolenia będziesz mógł przystąpić trzy miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Czyli w dniu 3 marca 2026 r. osoba, która będzie miała 16 lat i 9 miesięcy będzie mogła przystąpić do szkolenia, a 16 lat i 11 miesięcy do egzaminu państwowego – wyjaśnił ekspert. – Czyli mamy inną granicę wieku, ale pozostałe przepisy obowiązują, one nie zostały zmienione. Zmieniona została tylko granica wieku. A więc osoba, która w tym momencie – 3 marca – spełnia ten wspomniany wymóg, będzie mogła podlegać szkoleniu – dodał. 

Czytaj więcej

Nakaz jazdy w kaskach dla dzieci będzie dotyczył jazdy rowerem (również jako pasażer), hulajnogą ele
Prawo drogowe
Do lat 16 jazda tylko w kasku, ale od 17-tki już z prawem jazdy


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prawo Drogowe Prawo Jazdy
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie
Zawody prawnicze
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie
Darowizny mogą wpływać na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek
Spadki i darowizny
Czy darowizna sprzed lat liczy się do spadku? Jak wpływa na zachowek?
Masłowska zarzuca Englert wykorzystanie „kanapek z hajsem”. Prawnicy nie mają wątpliwości
Internet i prawo autorskie
Masłowska zarzuca Englert wykorzystanie „kanapek z hajsem”. Prawnicy nie mają wątpliwości
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Prawo karne
Małgorzata Manowska reaguje na decyzję prokuratury ws. Gizeli Jagielskiej
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Nieruchomości
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama