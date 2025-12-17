Aktualizacja: 17.12.2025 15:54 Publikacja: 17.12.2025 09:13
Foto: AdobeStock
Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada, że prawo jazdy kategorii B będzie mogła otrzymać osoba, która skończyła 17, a nie jak obecnie 18 lat. Nowe przepisy wejdą w życie 3 marca 2026 r. Wiążą się jednak z wieloma obostrzeniami, o których warto wiedzieć. Po pierwsze, taki kierowca przez pierwsze sześć miesięcy lub do ukończenia 18. roku życia nie będzie mógł samodzielnie prowadzić auta. Będzie musiał mu towarzyszyć tzw. pasażer mentor. Nie będzie musiał to być koniecznie rodzic czy opiekun prawny, lecz po prostu doświadczony kierowca (mający co najmniej 25 lat i od przynajmniej pięciu lat posiadający prawo jazdy kat. B).
To nie jedyne ograniczenia. Osoby, które zdobędą prawo jazdy w wieku 17 lat, nie będą mogły wykonywać przewozu taksówką ani przewozu okazjonalnego. Co więcej, ich uprawnienia będą ważne tylko na terenie Polski.
Wszystkich nowych kierowców ma obowiązywać tzw. okres próbny. Dla osób powyżej 18. roku życia wyniesie dwa lata, a dla 17-latków trzy. W tym czasie obowiązywać będzie zerowy limit alkoholu (0,0 promila) oraz limit 12 punktów karnych, którego przekroczenie skutkować będzie obowiązkiem ukończenia szkolenia praktycznego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Ponadto jeśli w okresie próbnym kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, okres próbny zostanie wydłużony o 2 lata.
17-latkowie będą musieli uzyskać także pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Będzie to warunek konieczny, aby przystąpić do kursu prowadzonego przez szkoły jazdy, a także aby zapisać się na egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny. Dokument ten trzeba będzie złożyć w urzędzie w momencie wyrabiania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
Czytaj więcej
Jazda rowerem czy hulajnogą do 16. roku życia tylko w kasku, prawo jazdy kategorii B dla 17-latkó...
Oprócz uzyskania wspomnianej zgody, ważny jest też wiek kandydata na kierowcę. W jakim wieku będzie mógł on rozpocząć szkolenie, a kiedy podejść do egzaminu? Na ten temat mówił w najnowszym odcinku branżowego programu "Dyskusja na Ratuszowej" Marcin Kiwit, egzaminator nadzorujący w WORD w Olsztynie. Jak przypomniał, w dniu 3 marca 2026 r. granicą wieku dla uzyskania uprawnienia prawa jazdy kategorii B będzie już nie 18, ale 17 lat. – W związku z tym, że pozostałe przepisy ustawy o kierujących pojazdami w zakresie możliwości przystąpienia do szkolenia i do egzaminu nie uległy zmianie, mówi się tak: od 3 marca może uzyskać prawo jazdy kategorii B mając lat 17, ale do szkolenia będziesz mógł przystąpić trzy miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Czyli w dniu 3 marca 2026 r. osoba, która będzie miała 16 lat i 9 miesięcy będzie mogła przystąpić do szkolenia, a 16 lat i 11 miesięcy do egzaminu państwowego – wyjaśnił ekspert. – Czyli mamy inną granicę wieku, ale pozostałe przepisy obowiązują, one nie zostały zmienione. Zmieniona została tylko granica wieku. A więc osoba, która w tym momencie – 3 marca – spełnia ten wspomniany wymóg, będzie mogła podlegać szkoleniu – dodał.
Czytaj więcej
Bez obowiązkowego doszkalania ani niższych limitów prędkości dla młodych kierowców, ale za to z s...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie. Wysokość opłat za ich czynności nie zmieniła się od pona...
Kwestie związane z darowiznami oraz ich wpływem na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek...
Prawnicy nie mają wątpliwości: pisarce Dorocie Masłowskiej nie przysługuje wyłączne prawo do posługiwania się sf...
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska złożyła zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledzt...
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas