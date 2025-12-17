Z tego artykułu się dowiesz: Od kiedy 17-latkowie będą mogli ubiegać się o prawo jazdy kategorii B?

Jakie są szczególne wymagania dla 17-letnich kierowców zgodnie z nowymi przepisami?

Jaki jest okres próbny dla nowych kierowców i jakie są jego warunki?

Kiedy można rozpocząć szkolenie i podejść do egzaminu na prawo jazdy?

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada, że prawo jazdy kategorii B będzie mogła otrzymać osoba, która skończyła 17, a nie jak obecnie 18 lat. Nowe przepisy wejdą w życie 3 marca 2026 r. Wiążą się jednak z wieloma obostrzeniami, o których warto wiedzieć. Po pierwsze, taki kierowca przez pierwsze sześć miesięcy lub do ukończenia 18. roku życia nie będzie mógł samodzielnie prowadzić auta. Będzie musiał mu towarzyszyć tzw. pasażer mentor. Nie będzie musiał to być koniecznie rodzic czy opiekun prawny, lecz po prostu doświadczony kierowca (mający co najmniej 25 lat i od przynajmniej pięciu lat posiadający prawo jazdy kat. B).

To nie jedyne ograniczenia. Osoby, które zdobędą prawo jazdy w wieku 17 lat, nie będą mogły wykonywać przewozu taksówką ani przewozu okazjonalnego. Co więcej, ich uprawnienia będą ważne tylko na terenie Polski.

Okres próbny nie tylko dla 17-latków

Wszystkich nowych kierowców ma obowiązywać tzw. okres próbny. Dla osób powyżej 18. roku życia wyniesie dwa lata, a dla 17-latków trzy. W tym czasie obowiązywać będzie zerowy limit alkoholu (0,0 promila) oraz limit 12 punktów karnych, którego przekroczenie skutkować będzie obowiązkiem ukończenia szkolenia praktycznego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Ponadto jeśli w okresie próbnym kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, okres próbny zostanie wydłużony o 2 lata.

17-latkowie będą musieli uzyskać także pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Będzie to warunek konieczny, aby przystąpić do kursu prowadzonego przez szkoły jazdy, a także aby zapisać się na egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny. Dokument ten trzeba będzie złożyć w urzędzie w momencie wyrabiania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).