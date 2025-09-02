Po wielu miesiącach prac i sporów Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Co ma się zmienić?

17 lat wystarczy, by zostać kierowcą. Za kółkiem z mentorem

Przede wszystkim prawo jazdy kategorii B będzie mogła otrzymać osoba, która skończyła 17, a nie jak obecnie 18 lat. Taki kierowca – przez pierwsze sześć miesięcy (wcześniej była mowa o osiągnięciu pełnoletności) – nie będzie mógł jednak samodzielnie prowadzić auta, lecz w towarzystwie tzw. pasażera mentora. Nie będzie musiał to być koniecznie rodzic czy opiekun prawny, lecz po prostu doświadczony kierowca (mający co najmniej 25 lat i od przynajmniej pięciu lat posiadający prawo jazdy kat. B).

Jazda na cenzurowanym z okresem próbnym

Jednocześnie dla wszystkich nowych kierowców ma zostać wprowadzony dwuletni okres próbny (dla 17-latków trzyletni). W tym okresie będą na cenzurowanym. Po pierwsze, będzie ich obowiązywał zerowy limit obecności w organizmie alkoholu czy środka odurzającego (dla pozostałych kierowców dopuszczalne stężenie wynosi 0,2 promila), a po przekroczeniu 12 punktów karnych, młody kierowca będzie zobligowany do ukończenia praktycznego szkolenia dotyczącego zagrożeń w ruchu drogowym.

Ministerstwo Infrastruktury uznało, że będzie to martwy przepis

Zrezygnowano natomiast z surowszych ograniczeń prędkości, które dla młodych kierowców miały wynosić 50 km/h w obszarze zabudowanym (nawet jeśli na danym odcinku limit jest podniesiony znakiem), 80 km/h poza obszarem zabudowanym i 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych. Ministerstwo Infrastruktury doszło do wniosku, że będzie to martwy przepis, ponieważ łamanie tych przepisów, przy jednoczesnym stosowaniu się do reguł powszechnie obowiązujących wszystkich kierowców, i tak pozostałoby niewykryte.