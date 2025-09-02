Aktualizacja: 02.09.2025 18:55 Publikacja: 02.09.2025 17:17
Nakaz jazdy w kaskach dla dzieci będzie dotyczył jazdy rowerem (również jako pasażer), hulajnogą elektryczną czy innym urządzeniem transportu osobistego
Foto: PAP/Rafał Guz
Po wielu miesiącach prac i sporów Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Co ma się zmienić?
Przede wszystkim prawo jazdy kategorii B będzie mogła otrzymać osoba, która skończyła 17, a nie jak obecnie 18 lat. Taki kierowca – przez pierwsze sześć miesięcy (wcześniej była mowa o osiągnięciu pełnoletności) – nie będzie mógł jednak samodzielnie prowadzić auta, lecz w towarzystwie tzw. pasażera mentora. Nie będzie musiał to być koniecznie rodzic czy opiekun prawny, lecz po prostu doświadczony kierowca (mający co najmniej 25 lat i od przynajmniej pięciu lat posiadający prawo jazdy kat. B).
Jednocześnie dla wszystkich nowych kierowców ma zostać wprowadzony dwuletni okres próbny (dla 17-latków trzyletni). W tym okresie będą na cenzurowanym. Po pierwsze, będzie ich obowiązywał zerowy limit obecności w organizmie alkoholu czy środka odurzającego (dla pozostałych kierowców dopuszczalne stężenie wynosi 0,2 promila), a po przekroczeniu 12 punktów karnych, młody kierowca będzie zobligowany do ukończenia praktycznego szkolenia dotyczącego zagrożeń w ruchu drogowym.
Zrezygnowano natomiast z surowszych ograniczeń prędkości, które dla młodych kierowców miały wynosić 50 km/h w obszarze zabudowanym (nawet jeśli na danym odcinku limit jest podniesiony znakiem), 80 km/h poza obszarem zabudowanym i 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych. Ministerstwo Infrastruktury doszło do wniosku, że będzie to martwy przepis, ponieważ łamanie tych przepisów, przy jednoczesnym stosowaniu się do reguł powszechnie obowiązujących wszystkich kierowców, i tak pozostałoby niewykryte.
Z zupełnie innych powodów resort wycofał się z obowiązkowych zajęć doszkalających na płycie poślizgowej w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy. Pierwotnie planowano, by były one obligatoryjne pomiędzy czwartym, a ósmym miesiącem od odebrania uprawnień, ale okazało się, że w niektórych województwach nie ma ani jednego ośrodka.
Projekt przewiduje również tymczasowe zatrzymywanie prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. To oznacza, że przepisy nadal nie będą obowiązywały na autostradach i drogach ekspresowych.
Zmienią się też zasady redukcji punktów karnych poprzez odbycie szkolenia. Nie będzie już możliwe usunięcie punktów karnych za najcięższe naruszenia popełnione w ruchu drogowym. Katalog naruszeń, za które będzie możliwa redukcja punktów karnych, zostanie określony w rozporządzeniu.
Nowością jest wprowadzenie obowiązku jazdy w kaskach dla dzieci do 16. roku życia. Nakaz jazdy w kaskach dla dzieci będzie dotyczył jazdy rowerem (również jako pasażer), hulajnogą elektryczną czy innym urządzeniem transportu osobistego. – Z międzynarodowych badań ofiar wypadków drogowych (na podstawie: „Safer Micromobility”, International Transport Forum Policy Papers, OECD) wynika, że obrażenia głowy występują u 18–41 proc. ofiar wśród użytkowników e-hulajnóg, 20–24 proc. ofiar wśród rowerzystów, 35 proc. ofiar wśród użytkowników rowerów elektrycznych. W przypadku użytkowników e-hulajnóg dodatkowo 30–60 proc. ofiar wypadków doznaje obrażeń twarzy – tłumaczą autorzy projektu.
Źródło: rp.pl
