Przyjęta w piątek nowelizacja zakłada, że prawo jazdy kategorii B będzie mogła otrzymać osoba, która skończyła 17, a nie jak obecnie 18 lat. Taki kierowca przez pierwsze sześć miesięcy lub do ukończenia 18. roku życia nie będzie mógł jednak samodzielnie prowadzić auta. Będzie musiał mu towarzyszyć tzw. pasażer mentor. Nie będzie musiał to być koniecznie rodzic czy opiekun prawny, lecz po prostu doświadczony kierowca (mający co najmniej 25 lat i od przynajmniej pięciu lat posiadający prawo jazdy kat. B).

Reklama Reklama

Bez prawa jazdy na trzy miesiące za zbyt szybką jazdę poza terenem zabudowanym

Projekt przewiduje również tymczasowe zatrzymywanie prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, oznacza to, że przepisy nadal nie będą obowiązywały na autostradach i drogach ekspresowych.

Ustawa, jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury, ma być „batem na recydywistów”. Otóż osoba, która nie zastosuje się do czasowego zatrzymania prawa jazdy i wsiądzie za kółko, straci uprawnienia na stałe. O ich odzyskanie będzie mogła się starać dopiero po pięciu latach. Zmienią się też zasady redukcji punktów karnych poprzez odbycie szkolenia. Nie będzie już możliwe usunięcie punktów karnych za najcięższe naruszenia popełnione w ruchu drogowym. Katalog naruszeń, za które będzie możliwa redukcja punktów karnych, zostanie określony w rozporządzeniu.

Nowelizacja wprowadza też obowiązek jazdy w kaskach dla dzieci do 16. roku życia. Nakaz jazdy w kaskach dla dzieci będzie dotyczył jazdy rowerem (również jako pasażer), hulajnogą elektryczną czy innym urządzeniem transportu osobistego. Jednocześnie nowe przepisy podwyższają wiek dziecka, od którego może ono legalnie jeździć na hulajnodze elektrycznej po drodze publicznej do 13 lat.