Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wątpliwości rodzi uznanie kilku drobnych kradzieży za jedno przestępstwo?

Dlaczego Sąd Najwyższy został poproszony o rozstrzygnięcie kwestii związanej z karaniem drobnych kradzieży?

Dlaczego sądy różnie traktują wpływ mandatu karnego na kwalifikację prawną czynu?

Jakie są argumenty za i przeciw uznaniu mandatu za przeszkodę do zakwalifikowania kilku wykroczeń jako przestępstwo?

Kto będzie odpowiedzialny za rozstrzygnięcie tych prawnych wątpliwości i jaki będzie dalszy przebieg sprawy?

Zagadnienie to trafiło do Izby Karnej Sądu Najwyższego, a sformułował je Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który rozpatrywał apelację prokuratury od wyroku w sprawie dotyczącej kradzieży. Mężczyzna, który stanął przed sądem został oskarżony o kradzież kosmetyków o wartości ponad 350 zł ze sklepu w Sosnowcu. Co ważne, został on ujęty i ukarany za ten czyn mandatem. Według śledczych jeszcze tego samego dnia sprawca ukradł zabawki z innego sosnowieckiego sklepu warte 500 zł.

Ukradł kosmetyki i zabawki. Czy powinien być sądzony za wykroczenie czy za przestępstwo?

W konsekwencji prokuratura oskarżyła mężczyznę o przestępstwo w związku z tym, że dwa wykroczenia kradzieży mienia zostały popełnione w krótkim odstępie czasu. Sąd rejonowy skazał go na karę miesiąca ograniczenia wolności za kradzież zabawek, z kolei sprawa dotycząca artykułów kosmetycznych została umorzona. Decyzję tę argumentowano tym, że kradzież kosmetyków została już wcześniej ukarana mandatem karnym i uniemożliwia to objęcie dwóch wykroczeń klamrą czynu ciągłego. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodziła się prokuratura i wniosła apelację.

Podczas jej rozpatrywania sąd okręgowy stwierdził, że sprawa wymaga zwrócenia się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. Chodzi o stosowanie art. 12 § 2 kodeksu karnego. Zgodnie z nim jak za przestępstwo odpowiada ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo.