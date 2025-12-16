Aktualizacja: 16.12.2025 20:45 Publikacja: 16.12.2025 05:12
Foto: Adobe Stock
Zagadnienie to trafiło do Izby Karnej Sądu Najwyższego, a sformułował je Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który rozpatrywał apelację prokuratury od wyroku w sprawie dotyczącej kradzieży. Mężczyzna, który stanął przed sądem został oskarżony o kradzież kosmetyków o wartości ponad 350 zł ze sklepu w Sosnowcu. Co ważne, został on ujęty i ukarany za ten czyn mandatem. Według śledczych jeszcze tego samego dnia sprawca ukradł zabawki z innego sosnowieckiego sklepu warte 500 zł.
W konsekwencji prokuratura oskarżyła mężczyznę o przestępstwo w związku z tym, że dwa wykroczenia kradzieży mienia zostały popełnione w krótkim odstępie czasu. Sąd rejonowy skazał go na karę miesiąca ograniczenia wolności za kradzież zabawek, z kolei sprawa dotycząca artykułów kosmetycznych została umorzona. Decyzję tę argumentowano tym, że kradzież kosmetyków została już wcześniej ukarana mandatem karnym i uniemożliwia to objęcie dwóch wykroczeń klamrą czynu ciągłego. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodziła się prokuratura i wniosła apelację.
Czytaj więcej
W pierwszym kwartale policja zarejestrowała ponad 9,2 tys. przestępstw kradzieży, ale zanotowano...
Podczas jej rozpatrywania sąd okręgowy stwierdził, że sprawa wymaga zwrócenia się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. Chodzi o stosowanie art. 12 § 2 kodeksu karnego. Zgodnie z nim jak za przestępstwo odpowiada ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo.
I właśnie do takiej sytuacji, według prokuratury, doszło w tym wypadku, z tym że sprawca został ukarany uprzednio mandatem karnym za pierwsze wykroczenie. Według sosnowieckiego sądu okręgowego stosowanie przepisów w takim przypadku nie jest jednak oczywiste, a orzecznictwo w takich sprawach nie jest jednolite.
Część sądów, w tym Sąd Najwyższy uznaje bowiem, że uprzednie prawomocne zakończenie postępowania wykroczeniowego, w tym w drodze mandatu karnego, stwarza powagę rzeczy osądzonej i aktualizuje zasadę ne bis in idem, zgodnie z którą ta sama osoba nie powinna być powtórnie sądzona i ukarana za to samo. W rezultacie prawomocne ukaranie mandatem karnym za wykroczenie uniemożliwia ujęcie tego wykroczenia w klamrę czynu ciągłego.
– Niewątpliwie jednak istnieje co najmniej równie liczna grupa orzeczeń stojąca na dokładnie przeciwnym stanowisku, dopuszczająca objęcie czynem ciągłym także tych wykroczeń, które zostały już ukarane w drodze mandatu karnego – argumentuje sosnowiecki sąd. Przywołał przy tym wyrok SN z ubiegłego roku, w którym stwierdzono, że mandat karny nie stanowi orzeczenia co do winy i kary, bowiem jest to wyłączna kompetencja sądu. Uznano przy tym, że skoro postępowanie mandatowe nie jest postępowaniem sądowym, to nie może prowadzić do innych pozamandatowych konsekwencji prawnych.
– Samo przyjęcie mandatu nie jest równoznaczne z prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego. Nałożenie mandatów karnych w postępowaniu wykroczeniowym nie stanowi przeszkody procesowej – powagi rzeczy osądzonej, do łączenia takich czynów w konstrukcję przestępstwa jako czynu składającego się z wielu wykroczeń – uznawały sądy.
W konsekwencji sąd z Sosnowca zapytał Sąd Najwyższy, czy prawomocne ukaranie mandatem karnym za wykroczenie stoi na przeszkodzie objęciu czynu karanego w tym trybie odmianą czynu ciągłego.
Czytaj więcej
Wyroki wydane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN są niepodważalne, a trybun...
Zagadnienie to ma przy tym rozwiać wątpliwości, czy czyny określone w spornym art. 12 § 2 k.k. są wykroczeniami, za które ustawa przewiduje odpowiedzialność jak za przestępstwo, czy raczej są jednym przestępstwem składającym się z kilku wykroczeń.
Odpowiedzią na to pytanie zająć się ma Izba Karna Sądu Najwyższego. Ani termin rozpoznania sprawy ani skład orzekający nie zostały jeszcze wyznaczone. Sprawozdawcą ma być sędzia Eugeniusz Wildowicz.
Sygnatura akt: I KZP 7/25
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie. Wysokość opłat za ich czynności nie zmieniła się od pona...
Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zakazać wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali w motelach i hotel...
W tym tygodniu Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury ma zatwierdzić projekt Prawa o prokuratur...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece....
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas