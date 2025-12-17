Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Lotnisko w Gdańsku nie chciało chińskich skanerów bagażu. Jest wyrok w sprawie

Władze Portu lotniczego w Gdańsku nie dopuściły do przetargu na zakup nowych skanerów bagażu wykonawców powiązanych z Chinami. Decyzja spotkała się ze sprzeciwem jednego z producentów. Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie. Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację gdańskiemu lotnisku. Sprawę opisuje portal wnp.pl.

Publikacja: 17.12.2025 14:02

Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Foto: Mynameislisenok - stock.adobe.com

Anna Rogalska

Jak podaje portal, wyrok przyznający rację gdańskiemu portowi lotniczemu w sprawie niedopuszczenia do przetargu Chińczyków jest kluczową informacją dla wszystkich lotnisk w Polsce, w tym dla CPK.

Na gdańskim lotnisku nie będzie chińskiego sprzętu. Wyrok otwiera furtkę dla innych portów lotniczych

Producent skanerów – firma Nuctech – to spółka działająca w Polsce, należy jednak do chińskiego koncernu technologicznego. Zarzuciła ona gdańskiemu portowi, że naruszył przepisy unijne dotyczące konkurencyjności, wykluczając ją z przetargu. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła te zarzuty. 

„Ten wyrok KIO otwiera możliwość, by tę pozornie polską spółkę, wykluczać z postępowań przetargowych. My daliśmy narzędzie lotnictwu, by przed tą firmą się skutecznie bronić” – mówi mec. Karolina Kucel, z kancelarii obsługującej lotnisko, cytowana przez portal wnp.pl.

Czytaj więcej

CPK - wizualizacja z lotu ptaka
Transport
Jak PPL będzie finansował CPK. Docelowo udziały wzrosną z 49 do 100 proc.

Firma Nuctech nie zgadza się z wyrokiem KIO i ma zamiar odwołać się do sądu. 

Reklama
Reklama

„Spółka jest podmiotem europejskim, utworzonym i działającym w pełnej zgodności z traktatami UE i wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zgodnie z prawem musi być traktowana tak samo jak inne firmy z UE. Ufamy, że polski system sądowniczy zaakceptuje ten fakt bez uprzedzeń” – odpowiedział portalowi wnp.pl Paweł Woszczyk, zastępca dyrektora generalnego Nuctech Warsaw.

Czytaj więcej: Lotnisko w Gdańsku „wyrzuciło” Chińczyków z rynku. To kluczowa informacja dla CPK

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Gdańsk Lotniska Wyrok
Premier Donald Tusk (C) oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak (P) podczas spotkania "Lotnisk
Transport
Premier Donald Tusk: To już nie pilnowanie łąki. Co zrobiono w Porcie Polska?
CPK - wizualizacja z lotu ptaka
Transport
Jak PPL będzie finansował CPK. Docelowo udziały wzrosną z 49 do 100 proc.
Premier Donald Tusk przemawia podczas spotkania „Lotnisko centralne - przyszłość i możliwości” w sie
Transport
Premier Tusk ogłasza nową nazwę CPK. Teraz lotnisko w Baranowie to „Port Polska”
Lotnisko Wiedeń-Schwechat
Transport
Brama lotnicza do Europy Środkowej niepotrzebna. Przeszkodziło CPK?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Radość radnych Ursusa po ogłoszeniu decyzji przez Rafała Trzaskowskiego
Transport
Linia metra M2 zostanie przedłużona. Trzy nowe stacje w Ursusie
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama