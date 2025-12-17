Jak podaje portal, wyrok przyznający rację gdańskiemu portowi lotniczemu w sprawie niedopuszczenia do przetargu Chińczyków jest kluczową informacją dla wszystkich lotnisk w Polsce, w tym dla CPK.

Na gdańskim lotnisku nie będzie chińskiego sprzętu. Wyrok otwiera furtkę dla innych portów lotniczych

Producent skanerów – firma Nuctech – to spółka działająca w Polsce, należy jednak do chińskiego koncernu technologicznego. Zarzuciła ona gdańskiemu portowi, że naruszył przepisy unijne dotyczące konkurencyjności, wykluczając ją z przetargu. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła te zarzuty.

„Ten wyrok KIO otwiera możliwość, by tę pozornie polską spółkę, wykluczać z postępowań przetargowych. My daliśmy narzędzie lotnictwu, by przed tą firmą się skutecznie bronić” – mówi mec. Karolina Kucel, z kancelarii obsługującej lotnisko, cytowana przez portal wnp.pl.

Firma Nuctech nie zgadza się z wyrokiem KIO i ma zamiar odwołać się do sądu.