Aktualizacja: 17.12.2025 16:15 Publikacja: 17.12.2025 14:02
Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Foto: Mynameislisenok - stock.adobe.com
Jak podaje portal, wyrok przyznający rację gdańskiemu portowi lotniczemu w sprawie niedopuszczenia do przetargu Chińczyków jest kluczową informacją dla wszystkich lotnisk w Polsce, w tym dla CPK.
Producent skanerów – firma Nuctech – to spółka działająca w Polsce, należy jednak do chińskiego koncernu technologicznego. Zarzuciła ona gdańskiemu portowi, że naruszył przepisy unijne dotyczące konkurencyjności, wykluczając ją z przetargu. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła te zarzuty.
„Ten wyrok KIO otwiera możliwość, by tę pozornie polską spółkę, wykluczać z postępowań przetargowych. My daliśmy narzędzie lotnictwu, by przed tą firmą się skutecznie bronić” – mówi mec. Karolina Kucel, z kancelarii obsługującej lotnisko, cytowana przez portal wnp.pl.
Firma Nuctech nie zgadza się z wyrokiem KIO i ma zamiar odwołać się do sądu.
„Spółka jest podmiotem europejskim, utworzonym i działającym w pełnej zgodności z traktatami UE i wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zgodnie z prawem musi być traktowana tak samo jak inne firmy z UE. Ufamy, że polski system sądowniczy zaakceptuje ten fakt bez uprzedzeń” – odpowiedział portalowi wnp.pl Paweł Woszczyk, zastępca dyrektora generalnego Nuctech Warsaw.
Źródło: rp.pl
