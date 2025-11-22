Wojciech O. (pseud. Jaszczur) oraz Marcin O. (pseud. Ludwiczek) zostali zatrzymani 4 czerwca w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą, o czym jako pierwsza informowała „Rzeczpospolita”. Początkowo aresztowano ich na dwa miesiące. Następnie areszt został przedłużony do 1 grudnia.

W połowie sierpnia prokuratura przekazała do sądu akt oskarżenia. Jak wyjaśniono, dotyczy on ostatnich sześciu miesięcy przed zatrzymaniem obu mężczyzn i obejmuje łącznie 154 zarzuty: publicznego pochwalania przestępstw (art. 255 § 3 k.k.), publicznego pochwalania przemocy z powodu przynależności politycznej (art. 126a k.k.), grożenia stosowaniem przemocy w powodu przynależności politycznej (art. 119 § 1 k.k.), publicznego znieważenia osób z powodu przynależności rasowej (art. 257 k.k.), publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej (art. 117 § 3 k.k.), publicznego znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 226 § 3 k.k.) oraz publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych (art. 256 § 1 k.k.). Prokuratura przekazała również, że nadal prowadzone jest śledztwo, z którego wyłączono materiały objęte aktualnym aktem oskarżenia. W ramach tego postępowania badanych jest ponad 1200 zdarzeń z lat 2015-2024 z udziałem m.in. Wojciecha O. i Marcina O.

Proces w sprawie liderów „Rodaków Kamratów” ruszył przed Sądem Okręgowym w Warszawie na początku października. Toczy się on z wyłączeniem jawności. W piątek serwis tvp.info poinformował, że sąd uchylił areszt wobec obu mężczyzn.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który od lat bada działalność „Jaszczura” i „Ludwiczka”, skomentował w mediach społecznościowych, że sąd popełnił duży błąd uchylając areszt. OMZRiK ujawnił, że ma dowody na to, iż Wojciech O. zamierza uciec na Białoruś.