Rzecznik prasowy PO Warszawa-Praga prok. Karolina Staros podczas briefingu prasowego przed siedzibą Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Briefing dotyczył zatrzymania trzech mężczyzn: liderów ruchu Rodacy Kamraci Wojciecha O. ps. „Jaszczur” i Marcina O. ps. „Ludwiczek” oraz związanego z ruchem Polskie Żółte Kamizelki Mirosława R. Foto: PAP/Paweł Supernak

Długoletnie więzienie mogłoby spowodować perturbacje wewnątrz Rodaków Kamratów

Dotkliwe skazanie miałoby jednak konsekwencje nie tylko dla oskarżonych, ale też budowanego przez nich ruchu Rodacy Kamraci. Wojciech O. i Marcin O. rozwinęli go dzięki regularnym transmisjom w intrenecie, podczas których komentowali bieżące wydarzenia i łączyli się ze zwolennikami, formułując skrajne tezy i używając wulgaryzmów. Przykłady? Po pierwszej turze wyborów prezydenckich Olszański namawiał do poparcia Karola Nawrockiego. – Koniec grzeczności, teraz jest wojna, teraz wyciągamy długie noże. Za Karolaaaa!!! – krzyczał, wymachując bagnetem. – Rżnąć, k...a, wrogów ojczyzny. To jest ten moment. Potem się będziemy dzielić łupami – dodawał.

– Ostatnie audycje miały rekordową oglądalność 50 tys. osób, co pokazuje liczebność tego ruchu. Warto dodać, że raczej nie da się na nie natrafić przypadkowo, bo nie są transmitowane w serwisie YouTube, lecz niszowych serwisach – mówi Konrad Dulkowski.

Czytaj więcej Przestępczość Patostreamer Wojciech O. znowu straszy swoich oponentów Wojciech O. trafił do aresztu za grożenie politykom śmiercią. Tuż po wyjściu na wolność zaczął na...

Jego zdaniem Rodacy Kamraci są wprost proputinowscy i prołukaszenkowscy. Głoszą też hasła anytimigranckie, antyszczepionkowe, antyamerykańskie i wymierzone w społeczność LGBT, więc często byli obiektem zainteresowania polskich służb. Kontakty z „kamractwem” miał utrzymywać m.in. sprawca zabójstwa dwóch policjantów w 2023 roku we Wrocławiu czy osoby podejrzewane przez ABW o przygotowanie w 2024 roku zamachu stanu w Polsce.

W 2023 roku Wojciech O i Marcin O. założyli nawet partię Rodacy Kamraci, która została jednak już wykreślona przez sąd z powodu niezłożenia sprawozdania finansowego. – To, co stanie się z tym ruchem, zależy głównie od tego, czy dwaj panowie O. trafią do więzienia. I na jak długo – dodaje Konrad Dulkowski.