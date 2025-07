Niż genueński kształtuje pogodę nad Polską. IMGW prognozuje deszcze i burze

Jak wynika z prognozy IMGW na rozpoczynający się tydzień, w pierwszej połowie tego tygodnia należy spodziewać się ochłodzenia i intensywnych opadów deszczu. Od piątku prognozowane jest ocieplenie, ale jednocześnie również burze.

W poniedziałek w niemal całym kraju przewidywane jest zachmurzenie duże, jedynie na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Najwięcej opadów prognozowanych jest w centralnej i południowej części kraju. Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 16 stopni Celsjusza na Podhalu przez 20-23 stopnie Celsjusza na przeważającym obszarze Polski do 25 stopni Celsjusza na wschodzie. Temperatura odczuwalna może być jednak niższa ze względu na miejscami silniejsze porywy wiatru.

We wtorek 29 lipca opady deszczu wystąpią głównie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16 st. C w obszarach podgórskich Karpat do 23 st. C na zachodzie. Nadal, zwłaszcza nad morzem, spodziewać należy się okresami umiarkowanego i porywistego wiatru.

W środę i w czwartek największe zachmurzenie, a tym samym najbardziej intensywne opady deszczu, wystąpić mają w północno-wschodniej Polsce, gdzie miejscami prognozowane są nawet ulewy. W tym rejonie ma być też najchłodniej – maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Najwyższe maksymalne temperatury prognozowane są natomiast na zachodzie, gdzie termometry pokazać mają 24 stopnie Celsjusza.

Niż genueński nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami

W związku z dynamiczną sytuacją pogodową IMGW wydał ostrzeżenia dla niemal całej centralnej i wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w części Polski centralnej i południowej – w całym województwie śląskim, niemal całym województwie łódzkim i opolskim oraz w części województw wielkopolskiego i małopolskiego. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano natomiast dla całej północno-wschodniej części kraju, a ponadto dla części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje w części województwa pomorskiego.