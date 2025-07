W piątek 11 lipca na Pomorzu, w Wielkopolsce i miejscami w centrum wystąpić mają najwyższe sumy opadów (do 20 – 30 mm). Mniejsze opady (do 15 mm) prognozowane są tego dnia na wschodzie i południu kraju. Miejscami na północy i południu pojawić mogą się burze. Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 16 stopni Celsjusza w północnej i centralnej części Polski do 24 stopni Celsjusza na południu i zachodzie.

W nocy z piątku na sobotę IMGW prognozuje opady – miejscami do 20 mm – zwłaszcza w zachodniej części Polski. Z kolei w sobotę przelotne opady wystąpić mogą w wielu regionach. Ponadto tego dnia lokalnych burz z ulewnym deszczem (do 30 mm) spodziewać można się na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna w sobotę mieścić ma się w przedziale od 16 stopni Celsjusza na Przedgórzu Sudeckim do 23 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.

Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne IMGW: Gdzie obowiązują?

Nadal dla części naszego kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. Jednak, jak informuje IMGW, zmniejsza się obszar wystąpienia tych ostrzeżeń.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązywać mają do jutra w części Polski wschodniej (w części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego). Ponadto w części województwa lubelskiego i podkarpackiego do dzisiejszego wieczoru obowiązywać mają ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. W żadnym rejonie kraju nie obowiązują już natomiast ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia.

Tych ostatnich nie ma już też w przypadku ostrzeżeń hydrologicznych. Nadal jednak dla części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) wydano dla Polski północno-wschodniej oraz dla części południowo-wschodniej. Z kolei ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) obowiązują na wybrzeżu oraz miejscami na południu i południowym wschodzie kraju.