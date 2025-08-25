Aktualizacja: 27.08.2025 13:18 Publikacja: 25.08.2025 15:24
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
Foto: PAP/Albert Zawada
Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji zareagował na weto prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. Według szefa resortu cyfryzacji, weto oznacza, że Ukraina straci dostęp do satelitarnego internetu, który finansuje jej Polska.
„Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotycząca ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu” – napisał na platformie X Krzysztof Gawkowski.
„Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował Prezydent. Panie Prezydencie – musi Pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię politycznej walki. Krzywdzi Pan ludzi, którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji” – dodał.
„Jedni powiedzą Wstyd, inni Zdrada sąsiada!” – napisał minister w emocjonalnym tonie.
Jak wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania Marek Gieorgica, rzecznik ministra cyfryzacji, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jest podstawą prawną dla opłacania 30 tys. abonamentów za satelitarny dostęp Starlink.
Gdyby nowelizacja weszła w życie, Polska mogłaby opłacać abonamenty o kolejne pół roku dłużej. Bez nowelizacji podstawa prawna wygaśnie 30 września.
Czytaj więcej
323 mln zł w ciągu trzech lat – Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło posłom pełne koszty zakupu i obs...
– Trwają prace nad poszukiwaniem alternatywnej podstawy prawnej pozwalającej zapewnić ciągłość usługi. Korzysta z niej około 30 tys. szkół, szpitali i innych instytucji na terenie Ukrainy – mówi nam Marek Gieorgica.
Jak dodaje, Ministerstwo Cyfryzacji do tej pory nie otrzymało informacji o ewentualnym wstrzymaniu świadczenia usług w ramach zakupionych przez Polskę terminali systemu satelitarnej łączności Starlink. – Nie mamy też informacji o ew. rozmowach dotyczących zastąpienia systemu Starlink innym rozwiązaniem. Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji wraz z IŁ-PIB koncentrują się na efektywnym udzielaniu wsparcia Ukrainie w ramach obecnie zawartej umowy – dodaje.
W latach 2022-2024 na zlecenie ministra cyfryzacji Instytut Łączności zakupił w celu użyczenia stronie ukraińskiej 24,56 tys. terminali systemu satelitarnej łączności Starlink: 19,56 tys. w latach 2022-2023, a 5 tys. pod koniec 2024 r.
Jak podaje MC, pozwala to na świadczenie usług komunikacji elektronicznej obywatelom tego kraju, w tym również z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce w związku z działaniami wojennymi.
Na to zadanie w trzy lata wydaliśmy prawie 323 mln zł. Gros tej kwoty to opłaty abonamentowe (terminale zakupione przez IŁ kosztowały 28,7 mln zł). Miesięczny koszt jednego abonamentu w ramach umów zawartych przez ministra cyfryzacji wynosi w przypadku standardowej usługi 528,90 zł brutto, a w przypadku abonamentu specjalnego 1 383,75 zł brutto.
Wszystkie wydatki w tym zakresie były poniesione z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – podaje MC.
Karol Nawrocki zapowiedział jednocześnie w poniedziałek, że przedstawi własny projekt ustawy. Jak przekazał, będzie on dotyczył również kwestii nadawania polskiego obywatelstwa (także przyjezdnym z innych krajów niż Ukraina).
