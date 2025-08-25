Rzeczpospolita
Ekonomia
Minister cyfryzacji: Prezydent Polski wyłącza Ukrainie satelitarny internet

Weto prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy to nie tylko 800+. To także problem z opłatami za Starlinki.

Publikacja: 25.08.2025 15:24

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

Foto: PAP/Albert Zawada

Urszula Zielińska

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji zareagował na weto prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. Według szefa resortu cyfryzacji, weto oznacza, że Ukraina straci dostęp do satelitarnego internetu, który finansuje jej Polska.

Krzysztof Gawkowski o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego: Wyłącza internet Ukrainie

„Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotycząca ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu” – napisał na platformie X Krzysztof Gawkowski.

„Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował Prezydent.  Panie Prezydencie – musi Pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię politycznej walki. Krzywdzi Pan ludzi, którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji” – dodał.

„Jedni powiedzą Wstyd, inni Zdrada sąsiada!” – napisał minister w emocjonalnym tonie. 

Co dalej z 30 tys. abonamentami za Starlink w Ukrainie? Rzecznik resortu wyjaśnia

Jak wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania Marek Gieorgica, rzecznik ministra cyfryzacji, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jest podstawą prawną dla opłacania 30 tys. abonamentów za satelitarny dostęp Starlink.

Gdyby nowelizacja weszła w życie, Polska mogłaby opłacać abonamenty o kolejne pół roku dłużej. Bez nowelizacji podstawa prawna wygaśnie 30 września.

Czytaj więcej

Starlinki produkuje spółka miliardera SpaceX. Elon Musk, który nie ukrywa niechęci do Ukrainy, w swo
Służby
Starlinki nie tylko dla Ukrainy. Obsługiwały także wybory w Polsce

– Trwają prace nad poszukiwaniem alternatywnej podstawy prawnej pozwalającej zapewnić ciągłość usługi. Korzysta z niej około 30 tys. szkół, szpitali i innych instytucji na terenie Ukrainy – mówi nam Marek Gieorgica.

Jak dodaje, Ministerstwo Cyfryzacji do tej pory nie otrzymało informacji o ewentualnym wstrzymaniu świadczenia usług w ramach zakupionych przez Polskę terminali systemu satelitarnej łączności Starlink. – Nie mamy też informacji o ew. rozmowach dotyczących zastąpienia systemu Starlink innym rozwiązaniem. Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji wraz z IŁ-PIB koncentrują się na efektywnym udzielaniu wsparcia Ukrainie w ramach obecnie zawartej umowy – dodaje.

W latach 2022-2024 na zlecenie ministra cyfryzacji Instytut Łączności zakupił w celu użyczenia stronie ukraińskiej 24,56 tys. terminali systemu satelitarnej łączności Starlink: 19,56 tys. w latach 2022-2023, a 5 tys. pod koniec 2024 r.

Jak podaje MC, pozwala to na świadczenie usług komunikacji elektronicznej obywatelom tego kraju, w tym również z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce w związku z działaniami wojennymi.

Na to zadanie w trzy lata wydaliśmy prawie 323 mln zł. Gros tej kwoty to opłaty abonamentowe (terminale zakupione przez IŁ kosztowały 28,7 mln zł). Miesięczny koszt jednego abonamentu w ramach umów zawartych przez ministra cyfryzacji wynosi w przypadku standardowej usługi 528,90 zł brutto, a w przypadku abonamentu specjalnego 1 383,75 zł brutto.

Wszystkie wydatki w tym zakresie były poniesione z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – podaje MC.

Karol Nawrocki zapowiedział jednocześnie w poniedziałek, że przedstawi własny projekt ustawy. Jak przekazał, będzie on dotyczył również kwestii nadawania polskiego obywatelstwa (także przyjezdnym z innych krajów niż Ukraina).

