Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji zareagował na weto prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. Według szefa resortu cyfryzacji, weto oznacza, że Ukraina straci dostęp do satelitarnego internetu, który finansuje jej Polska.

Krzysztof Gawkowski o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego: Wyłącza internet Ukrainie

„Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotycząca ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu” – napisał na platformie X Krzysztof Gawkowski.

„Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował Prezydent. Panie Prezydencie – musi Pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię politycznej walki. Krzywdzi Pan ludzi, którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji” – dodał.