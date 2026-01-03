Najpierw Sakiewicz opublikował wpis o treści: „Assad, Maduro…Tusk?”. Potem podał dalej wpis posła PiS Mariusza Kamińskiego ze zdjęciem aresztowanego przez Amerykanów prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro opatrzonym komentarzem: „Zobacz @donaldtusk, jak kończą dyktatorzy.”

Giertych: Sakiewicz namawia Trumpa do wojny i porwania premiera polskiego rządu

Zdaniem Romana Giertycha, wpis Sakiewicza namawia Donalda Trumpa do lotniczego uderzenia w Polsce, podobnie jak prezydent USA uczynił to w Wenezueli.

„Namawia Pan Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę, zabicia lub porwania demokratycznie wybranego rządu Rzeczpospolitej. Popełnia Pan zbrodnię podżegania do wojny” – napisał Roman Giertych pod postem Sakiewicza.

Potem poinformował na swoim koncie na X, że składa zawiadomienie do Prokuratora Generalnego na wpis Tomasza Sakiewicza podżegający do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom RP. „Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć” – wyjaśnił Giertych.