Aktualizacja: 04.01.2026 12:37 Publikacja: 03.01.2026 15:42
Od lewej: poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych i redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz
Foto: PAP/Radek Pietruszka, Darek Delmanowicz
Najpierw Sakiewicz opublikował wpis o treści: „Assad, Maduro…Tusk?”. Potem podał dalej wpis posła PiS Mariusza Kamińskiego ze zdjęciem aresztowanego przez Amerykanów prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro opatrzonym komentarzem: „Zobacz @donaldtusk, jak kończą dyktatorzy.”
Zdaniem Romana Giertycha, wpis Sakiewicza namawia Donalda Trumpa do lotniczego uderzenia w Polsce, podobnie jak prezydent USA uczynił to w Wenezueli.
„Namawia Pan Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę, zabicia lub porwania demokratycznie wybranego rządu Rzeczpospolitej. Popełnia Pan zbrodnię podżegania do wojny” – napisał Roman Giertych pod postem Sakiewicza.
Potem poinformował na swoim koncie na X, że składa zawiadomienie do Prokuratora Generalnego na wpis Tomasza Sakiewicza podżegający do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom RP. „Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć” – wyjaśnił Giertych.
Przypomnijmy, że Baszar al-Asad to były syryjski dyktator, obalony 8 grudnia 2024 r. w wyniku wojny domowej, która była pokłosiem arabskiej wiosny z 2011 r. Jest odpowiedzialny za krwawe tłumienie protestów skierowanych przeciw swojemu reżimowi i śmierć tysięcy osób oraz olbrzymie straty materialne własnego narodu. Oskarżany był o wydawanie rozkazów dokonywania zbrodni przeciwko ludzkości. 21 sierpnia 2013 r. w wyniku ataku na Ghutę i Moadamiję, przeprowadzonego przez reżim Al-Asada z użyciem broni chemicznej, setki Syryjczyków – w tym wiele kobiet i dzieci – zginęły od trującego gazu. Obecnie żyje w Rosji, dokąd uciekł przed rebeliantami w ostatniej chwili wraz z całą rodziną. Moskwa udzieliła im azylu.
Nicolás Maduro to nieuznawany przez część własnego narodu, a także USA, większość państw Ameryki Łacińskiej i kilkanaście państw Europy prezydent Wenezueli. Podczas wczorajszych ataków amerykańskich sił zbrojnych na Wenezuelę Maduro został schwytany wraz z żoną Cilią Flores. Oboje zostali wywiezieni z kraju do USA. Tam stanęli przed Sądem Okręgowym w Nowym Jorku, gdzie przedstawiono im zarzuty związane z terroryzmem narkotykowym, spiskiem przeciwko Stanom Zjednoczonym i posiadaniem broni maszynowej. Maduro zarzuca Trumpowi i Stanom Zjednoczonym, że zależy im głównie na wenezuelskich zasobach naturalnych.
Czytaj więcej
„Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową przeciwko Wenez...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała w środę do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi rolnict...
Zakup zezwoleń na amatorski połów ryb wkrótce będzie możliwy wyłącznie przez Internet.
Jeśli ona orzeka w Sądzie Najwyższym, a on w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (albo odwrotnie), to nie mogą zaw...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Wraz z Nowym Rokiem wchodzą w życie cztery rozporządzenia dotyczące wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnyc...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas