"Wpis podżegający do wojny". Roman Giertych zawiadamia prokuraturę

Poseł Roman Giertych zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia ws. wpisu Tomasza Sakiewicza na portalu X, w którym naczelny Telewizji Republika sugeruje, co może się stać z premierem Donaldem Tuskiem.

Publikacja: 03.01.2026 15:42

Od lewej: poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych i redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i Telewi

Od lewej: poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych i redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz

Foto: PAP/Radek Pietruszka, Darek Delmanowicz

Dorota Gajos-Kaniewska

Najpierw Sakiewicz opublikował wpis o treści: „Assad, Maduro…Tusk?”. Potem podał dalej wpis posła PiS Mariusza Kamińskiego ze zdjęciem aresztowanego przez Amerykanów prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro opatrzonym komentarzem: „Zobacz @donaldtusk, jak kończą dyktatorzy.” 

Giertych:  Sakiewicz namawia Trumpa do wojny i porwania premiera polskiego rządu

Zdaniem Romana Giertycha, wpis Sakiewicza namawia Donalda Trumpa do lotniczego uderzenia w Polsce, podobnie jak prezydent USA uczynił to w Wenezueli.

„Namawia Pan Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę, zabicia lub porwania demokratycznie wybranego rządu Rzeczpospolitej. Popełnia Pan zbrodnię podżegania do wojny” – napisał Roman Giertych pod postem Sakiewicza.

Potem poinformował na swoim koncie na X, że składa zawiadomienie do Prokuratora Generalnego na wpis Tomasza Sakiewicza podżegający do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom RP. „Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć” – wyjaśnił Giertych.

Kim są Asad i Maduro

Przypomnijmy, że Baszar al-Asad to były syryjski dyktator, obalony 8 grudnia 2024 r. w wyniku wojny domowej, która była pokłosiem arabskiej wiosny z 2011 r. Jest  odpowiedzialny za krwawe  tłumienie protestów skierowanych przeciw swojemu reżimowi i  śmierć tysięcy osób oraz olbrzymie straty materialne własnego narodu. Oskarżany był o wydawanie rozkazów dokonywania zbrodni przeciwko ludzkości. 21 sierpnia 2013 r. w wyniku ataku na Ghutę i Moadamiję, przeprowadzonego przez reżim Al-Asada z użyciem broni chemicznej, setki Syryjczyków – w tym wiele kobiet i dzieci – zginęły od trującego gazu. Obecnie żyje w Rosji, dokąd uciekł przed rebeliantami w ostatniej chwili wraz z całą rodziną. Moskwa udzieliła im azylu.

Nicolás Maduro to nieuznawany przez część własnego narodu, a także USA, większość państw Ameryki Łacińskiej i kilkanaście państw Europy prezydent Wenezueli. Podczas wczorajszych ataków amerykańskich sił zbrojnych na Wenezuelę Maduro został schwytany wraz z żoną Cilią Flores. Oboje zostali wywiezieni z kraju do USA. Tam stanęli przed Sądem Okręgowym w Nowym Jorku, gdzie przedstawiono im zarzuty związane z terroryzmem narkotykowym, spiskiem przeciwko Stanom Zjednoczonym  i posiadaniem broni maszynowej. Maduro zarzuca Trumpowi i Stanom Zjednoczonym, że zależy im głównie na wenezuelskich zasobach naturalnych.

Czytaj więcej

Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro (zdjęcie z listopada 2025 r.)
Konflikty zbrojne
Donald Trump: USA zatrzymały i wywiozły Nicolása Maduro. Pam Bondi: został oskarżony w Nowym Jorku

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk Roman Giertych Prawo Karne wolność słowa Tomasz Sakiewicz
