Mirosław Żukowski: Kacper Tomasiak dobrze uzbrojony

Kacper Tomasiak zdobył we Włoszech trzy medale
Ta sensacja to skoczek Kacper Tomasiak. Jego trzy medale przyszły w momencie, gdy polskie skoki zdawały się wracać do źródeł – kłótni, ataków na trenera kadry oraz prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adama Małysza, który przestał być postacią z pomnika. Wydawało się, że polska skokowa potęga wraz z końcem kariery Kamila Stocha pozostanie bezpotomna.
Odmienił to 19-letni chłopak z Beskidów, który w ubiegłym roku był 13. w mistrzostwach Polski i czego dziś nie mówiliby trenerzy o jego talencie, ten sukces był równie spodziewany jak historyczne złoto Wojciecha Fortuny w Sapporo ponad pół wieku temu. Talent Tomasiak bez wątpienia ma, ale przede wszystkim widać gołym okiem, że to młodzieniec dobrze wychowany, spokojny i reagujący godnie nawet wówczas, gdy podnieceni dziennikarze Eurosportu chcą go wciągnąć w świętowanie sukcesu w stylu wiejskiego wesela.
Z każdej strony słychać, że 19-letni Kacper Tomasiak jest gotowy mentalnie na sukces i po srebrny...
Trzeba mieć nadzieję, że właśnie wychowanie i głęboka wiara, którą deklaruje, uzbroiły go na zaczynające się właśnie nowe życie. Być może zajęty nauką i odwożeniem rodzeństwa do szkoły, jeszcze nie do końca wie, co go czeka w świecie internetu. Wielu trenerów podkreśla, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo media społecznościowe zmieniły życie sportowców odnoszących sukces, jak inne są wyzwania, przed którymi oni stają już nie tylko w porównaniu z czasami Fortuny – jemu groziły głównie zaproszenia do knajpy – ale nawet z wczesnym Małyszem czy Stochem. Pomimo tych zagrożeń, jest wiele sygnałów, że warto wierzyć w Kacpra Tomasiaka tak bardzo, jak bardzo nie spodziewaliśmy się jego sukcesu przed igrzyskami.
Zmiana warty w polskich skokach? Kacper Tomasiak i Kamil Stoch w Predazzo
Drugim polskim bohaterem był Władimir Semirunnij, którego do nas przygnała wojna. On nie chciał na nią iść, z kilku możliwości wybrał Polskę, bo wyciągnęła do niego rękę i dziś to właśnie jako Polak idzie za swoim olimpijskim marzeniem. Nie jest sportowym kondotierem i nie chce, by go tak traktowano, mówi, że Polska to dziś jego dom. Biorąc pod uwagę nasz stosunek do putinowskiej Rosji, to zupełnie co innego, niż gdyby wybrał Kazachstan, Uzbekistan czy Katar. To decyzja, którą trzeba docenić i uszanować nie tylko dlatego, że dała nam medal. Nie chcieć iść na taką wojnę, w imieniu takiej ojczyzny, to nie dezercja, tylko mądrość i odwaga, a medal dla nas jest przy okazji.
Z perspektywy pozapolskiej te igrzyska miały wielu bohaterów, ale dla kibica telewizyjnego, kto wie, czy najbardziej zauważalnym bohaterem w Mediolanie i Cortinie nie był dron. To urządzenie kojarzone dziś głównie z bombą i śmiercią, podczas igrzysk pierwszy raz w takiej skali pozwoliło na wzbogacenie obrazu. Najważniejsze, że dostrzegli to Francuzi, organizatorzy kolejnych zimowych igrzysk i obiecują pójść jeszcze dalej tą drogą.
Kacper Tomasiak ma już dwa medale olimpijskie. 19-letni Polak do srebra na normalnej skoczni doło...
Te igrzyska też będą w Alpach. W jakim świecie, to dziś trudno przewidzieć. Nieobecność Rosji w sportach zimowych jest bardzo widoczna i niech tak zostanie, dopóki trwa wojna. Najbliższe wielkie sportowe imprezy – tegoroczny piłkarski mundial i za dwa lata letnie igrzyska w Los Angeles – odbędą się w kraju Donalda Trumpa. Tym bardziej warto czekać na kolejną olimpijską zimę w Alpach, z dronami, które tylko powiększają nasz zachwyt sportowym spektaklem.
