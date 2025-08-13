Aktualizacja: 13.08.2025 15:59 Publikacja: 13.08.2025 15:36
Lider ruchu Rodacy Kamraci Wojciech O. (ps. Jaszczur)
Foto: PAP/Tomasz Waszczuk
Wojciech O. (pseud. Jaszczur) oraz Marcin O. (pseud. Ludwiczek) zostali zatrzymani 4 czerwca w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą, o czym jako pierwsza informowała „Rzeczpospolita".
W środę Prokuratura Okręgowa Warszawa–Praga w Warszawie poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia. Jak wyjaśniono, dotyczy on ostatnich sześciu miesięcy przed zatrzymaniem obu mężczyzn i obejmuje łącznie 154 zarzuty: publicznego pochwalania przestępstw (art. 255 § 3 k.k.), publicznego pochwalania przemocy z powodu przynależności politycznej (art. 126a k.k.), grożenia stosowaniem przemocy w powodu przynależności politycznej (art. 119 § 1 k.k.), publicznego znieważenia osób z powodu przynależności rasowej (art. 257 k.k.), publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej (art. 117 § 3 k.k.), publicznego znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 226 § 3 k.k.) oraz publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych (art. 256 § 1 k.k.).
W komunikacie zaznaczono, że w przypadku Wojciecha O. część z zarzutów uwzględnia działanie w ramach tzw. „recydywy”. Oznacza to, że był on już uprzednio karany za podobne przestępstwa na pozbawienie wolności i odbył co najmniej 6 miesięcy takiej kary. Zdarzenia objęte aktualnymi zarzutami miały miejsce przed upływem 5 lat od odbycia przez oskarżonego tej kary.
Prokuratura przekazała również, że nadal prowadzone jest śledztwo, z którego wyłączono materiały objęte aktualnym aktem oskarżenia. W ramach tego postępowania badanych jest ponad 1200 zdarzeń z lat 2015-2024 z udziałem m. in. Wojciecha O. i Marcina O.
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, opinia publiczna szerzej usłyszała o Wojciechu O. i Marcinie O. w 2021 roku. Współorganizowali wówczas wiec w Święto Niepodległości w Kaliszu. Zebrani wznosili antysemickie hasła, a organizatorzy spalili kopię średniowiecznego przywileju tolerancyjnego dla Żydów. Obaj zyskali sławę, ale też zaliczyli pierwszą odsiadkę, trafiając na kilka tygodni do aresztu.
Po raz kolejny Wojciech O. trafił do aresztu po manifestacji w Bydgoszczy w styczniu 2022 roku, podczas której nawoływał do przemocy wobec posłów. – Chcę ich zabić! – krzyczał o politykach pracujących nad ustawą antycovidową. Wyszedł w maju, a za kraty wrócił w listopadzie 2022 roku. Tym razem, aby odbyć karę pół roku więzienia za… nawoływanie do zabójstwa Billa Gatesa.
Wojciech O. i Marcin O. stworzyli ruch społeczny Rodacy Kamraci, głoszący hasła antyimigranckie, antyszczepionkowe, antyamerykańskie i wymierzone w społeczność LGBT. Przedstawiciele ruchu często posądzani są o prorosyjskość. W 2023 roku założyli nawet partię Rodacy Kamraci, która została jednak już wykreślona przez sąd z powodu niezłożenia sprawozdania finansowego.
