Tomasz Grodzki kontra Tomasz Sakiewicz. Jest wyrok ws. pomówień o łapówkarstwo

Aktualizacja: 20.11.2025 17:20 Publikacja: 20.11.2025 16:12
od lewej: Tomasz Grodzki, Tomasz Sakiewicz
Foto: PAP/Leszek Szymański, Darek Delmanowicz
Prywatny akt oskarżenia były marszałek Senatu, a obecnie senator KO złożył w sądzie w 2020 r. Grodzkiego miał pomawiać i zniesławić cykl artykułów w "Gazecie Polskiej" oraz wypowiedzi Sakiewicza w mediach społecznościowych zarzucające Grodzkiemu przyjmowanie łapówek, kiedy był lekarzem Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. Sakiewicz napisał w mediach społecznościowych, że "o łapówkach wiedziały setki osób", a Grodzki "będzie miał jeszcze sprawę o fałszywe zawiadomienie o zniesławieniu".
Czytaj więcej
Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 30 osobom zamiesz...
Dzisiaj Sakiewicz, obecnie także prezes zarządu spółki Telewizja Republika S.A i redaktor naczelny Telewizji Republika, został uniewinniony od stawianych przez Grodzkiego zarzutów. Ustne uzasadnienie wyroku zostało jednak utajnione, więc nie wiadomo, jakie były motywy takiego rozstrzygnięcia.
Sąd zobowiązał Tomasza Grodzkiego do pokrycia kosztów postępowania. On jednak zapowiada apelację.
"Dzisiejszy nieprawomocny wyrok uniewinniający Tomasza Sakiewicza budzi moje rozczarowanie. W podobnej sprawie inny sąd wydał wyrok skazujący. Nie znam jeszcze pisemnego uzasadnienia tego orzeczenia, ale gdy je poznam - złożę apelację. O dobre imię trzeba walczyć" - napisał były marszałek na X.
Przypomnijmy, jako pierwsza o rzekomym przekazaniu pieniędzy Tomaszowi Grodzkiemu poinformowała w 2016 r. prof. Agnieszka Popiela z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego. Twierdziła, że musiała „dać 500 dolarów” prof. Tomaszowi Grodzkiemu za operację jej mamy. W 2021 r. sąd prawomocnie orzekł, że nie musi za te słowa przepraszać marszałka Grodzkiego.
W lipcu 2025 r. prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące domniemanej korupcji i wyłudzeń związanych z chirurgicznym leczeniem otyłości w szpitalu w Zdunowie, którego dyrektorem był profesor Grodzki. Zdaniem śledczych, zarzucane w tym śledztwie czyny, „nie zawierają znamion czynu zabronionego”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prywatny akt oskarżenia były marszałek Senatu, a obecnie senator KO złożył w sądzie w 2020 r. Grodzkiego miał pomawiać i zniesławić cykl artykułów w "Gazecie Polskiej" oraz wypowiedzi Sakiewicza w mediach społecznościowych zarzucające Grodzkiemu przyjmowanie łapówek, kiedy był lekarzem Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. Sakiewicz napisał w mediach społecznościowych, że "o łapówkach wiedziały setki osób", a Grodzki "będzie miał jeszcze sprawę o fałszywe zawiadomienie o zniesławieniu".
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie awantury, do której doszło na posiedzeniu Trybunału...
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
Resort rozwoju przygotował projekt, który pozwoli na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienie...
Zasada prawna ustanowiona przez tzw. neosędziów Sądu Najwyższego nie istnieje - stwierdził w środę Sąd Najwyższy...
Przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie stosuje się wycenę osobistych nakładów małżonków, a nie waloryzację...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Pieniądze od rodziców są zwolnione z podatku. Ale skarbówka zakwestionuje ulgę, jeśli nie wpłyną na rachunek syn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas